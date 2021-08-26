Bu densizliği kim yaptı?

ALMANYA’da seçimlere az bir zaman kala partiler çalışmalarına hız verirken, sosyal medyada dolaşan Atatürk’lü afişler büyük tepki çekti. 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde aşırı sağcı parti AfD’den aday olan Marcel Goldhammer ile Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Frank-Christian Hansel için hazırlanan dijital afişlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de fotoğrafı kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan afişlerin birinde AfD Neukölln adayı Marcel Goldhammer ile Atatürk’ün fotoğrafları arka arkaya yer alıyor ve Türkçe, “Atatürk de AfD’ye oy verirdi” yazıyor. Goldhammer’in, Almanca tercümesine de yer verilen afişi Facebook sayfasından paylaştığı ve daha sonra sildiği iddia ediliyor. Hansel için hazırlanan afişte de Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafıyla birlikte “Kemal Atatürk AfD’yi seçerdi. Hiçbir şüphe yok” sloganı yer alıyor. Ancak ne Goldhammer’in ne de Hansel’in sosyal medya hesaplarında ya da partinin resmi sayfalarında bu afişler yer almıyor. Sosyal medyada dolaşan her iki afişin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz bilinmiyor. Ancak afişler Atatürk düşmanları ve terör örgütü PKK yandaşları tarafından paylaşılarak hakaretler ediliyor.

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Almanya’da yaşayan Türk toplumu AfD’li adayın kullandığı iddia edilen afişe sert tepki gösterdi. Türkler, “Atatürk’ü ırkçılıkla bir arada göstermek ona yapılan en büyük hakarettir” diyerek AfD’li adayları kınadı. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının Batı merkezli ırkçılıkla hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını belirten Türkler, Atatürk düşmanlarının da bunu fırsat olarak görüp sosyal medyada Atatürk’ü ırkçı gibi gösteren paylaşımlar yaptığını belirtti.

CHP Berlin Birliği ise Atatürk’ü ırkçı partiyle yan yana gösteren afişlere sert tepki gösterdi. CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, “Genel seçimler öncesinde AfD adlı ırkçı partinin bir milletvekili adayı ülkemizin ve partimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü kendi politikalarına alet etmeye tevessül etmiştir. Bunu şiddetle kınıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz” dedi. AfD zihniyetinin Almanya’da demokratik rejimi tehdit ettiğini belirten Kolat, “Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı, bu partinin toplumdan dışlanması için mücadele ederdi. Türk toplumundan da ricamız afişi paylaşmamaları, parti için reklam yapmamalarıdır. Konuyla ilgili atılabilecek hukuksal adımlar olması durumunda gerekenin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.