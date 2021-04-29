Deniz Naki davası Aachen’e nakledildi

BU, Deniz Naki’nin ilk etapta terör örgütüyle bağlantılı olarak yargılanmayacağı anlamına geliyor. Ancak soruşturma kapsamında Deniz Naki’nin terör örgütüyle bağlantılı suç işlediği yönünde şüpheler bulunuyordu. Karar, Aachen Başsavcılığı’nın Köln Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakimler Heyeti başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra alındı. Görüşmede her iki tarafında ortak karar alarak davanın Aachen’deki Eyalet Mahkemesi’e devredilmesi konusunda anlaştığı belirtildi. Buna göre Deniz Naki ve kurdukları ‘Bahoz’ adlı 3 örgüt üyesi, organize suç örgütü nedeniyle yargılanacak. Başsavcılık Deniz Naki hakkında 9 ayrı suçtan dolayı dava açtı.