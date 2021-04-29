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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN - Fotoğraf: DHA, ARŞİV
Haber Giriş: 29.04.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Deniz Naki davası Aachen’e nakledildi

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Deniz Naki davası Aachen’e nakledildi

PKK yanlısı eski futbolcu Deniz Naki’nin davası Köln’de Devlet Güvenlik Mahkemesi’den alınıp, Aachen’deki eyalet mahkemesine taşındı. Davanın ilk olarak siyasi içerikten bağımsız olarak sadece ağır organize suç davası olarak ele alınacağı açıklandı.

BU, Deniz Naki’nin ilk etapta terör örgütüyle bağlantılı olarak yargılanmayacağı anlamına geliyor. Ancak soruşturma kapsamında Deniz Naki’nin terör örgütüyle bağlantılı suç işlediği yönünde şüpheler bulunuyordu. Karar, Aachen Başsavcılığı’nın Köln Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakimler Heyeti başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra alındı. Görüşmede her iki tarafında ortak karar alarak davanın Aachen’deki Eyalet Mahkemesi’e devredilmesi konusunda anlaştığı belirtildi. Buna göre Deniz Naki ve kurdukları ‘Bahoz’ adlı 3 örgüt üyesi, organize suç örgütü nedeniyle yargılanacak. Başsavcılık Deniz Naki hakkında 9 ayrı suçtan dolayı dava açtı.

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