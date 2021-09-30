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HABERLERAvrupa Haberleri

Denetlenen 89 caminin 3’te 1’ini kapattı

#Fransa#Cami Denetleme#AVRUPADAN HABERLER
Denetlenen 89 caminin 3’te 1’ini kapattı

Fransa’da Kasım 2020’den bu yana 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3’te 1’inin kapatıldığı bildirildi.

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İÇİŞLERİ Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, ‘ayrılıkçı’ yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede ‘aşırıcıların’ bulunduğu 650 yerin kapatıldığı ve 24 bin yerin polis tarafından denetlendiğini belirtti. Kasım 2020’den bu yana ‘radikalleştiği’ iddiasıyla 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3’te 1’inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d’Or, Rhone ve Gard bölgelerinde 6 caminin daha kapatılması için işlemlerin başlatıldığını aktardı. Darmanin, Strazburg’da İslam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi’nin inşasına, belediyenin iznine rağmen karşı çıktıklarını kaydetti. Bugüne kadar Müslümanlara ait ve ‘siyasal İslam’ çizgisinde olduğu iddiasıyla 5 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaşan Darmanin, ‘ayrılıkçı’ yasasının bundan daha fazlasını yapmalarına imkan verdiğini, 4’ü ekimde olmak üzere toplamda 10 derneğin daha kapatılacağını belirtti.

205 DERNEĞİN HESABINA EL KONULDU
Darmanin, ‘ayrılıkçı’ olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğu ve 2 imamın sınır dışı edildiği bilgisini paylaştı. “Bize terörü dayatmak isteyenlere terörü yayıyoruz” ifadesini kullanan Darmanin, 2023’ten itibaren ülkeye yurt dışından din görevlisinin gelemeyeceğini, burada bulunanların oturum izinlerinin yenilenmemesi için valilere talimat verdiğini kaydetti. Darmanin, ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve aile içi şiddet gibi nedenlerle ceza alan kişilerin oturum kartlarının yenilenmesini kabul etmediklerini belirtti. Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına verilen vize sayısında ciddi seviyede sınırlama getirdiklerini ifade eden Darmanin, bu ülkelerin Fransa’nın sınır dışı ettiği kişileri geri kabul etmelerini sağlamak için bu yola başvurduklarını dile getirdi. Fransa, ağustosta yürürlüğe giren ‘ayrılıkçı’ yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Yasayla ele alınan başlıca konular arasında, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor. AA / Fotoğraf: Alamy.com

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#Fransa#Cami Denetleme#AVRUPADAN HABERLER