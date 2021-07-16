Delta, tatil planlarını altüst etti

HAVA yolu şirketlerinden verilen bilgiye göre İspanya ve Portekiz gibi tatil ülkelerinden geri dönenlerde Delta varyantına rastlanması yeni tatile gidecekleri ürküttü. Son yapılan kamuoyu araştırmasında vatandaşların dörtte üçünün riskli bölge ilan edilen ülkelere gitmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 25’inin korona riskine rağmen tatile çıkacakları ifade edildi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre ise Almanya’daki vakalar giderek artmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde çoğunluğu Delta varyantlı olmak üzere 1456 kişi koronavirüse yakalandı. Insidans değeri ise 8.1’den 8.6’ya çıktı. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar toplam vaka sayısının 3 milyon 741 bin 781’e yükseldiği belirtilen açıklamada, son 24 saat içerisinde 18 kişinin öldüğü duyuruldu. Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının ise 91 bin 337 olduğu belirtildi. Aktüel olarak yaklaşık 12 bin 300 kişinin koronavirüs vakası nedeniyle karantina altında olduğu, ağır vaka sayısının aşılar sayesinde azaldığı açıklandı.