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DEAŞ’a savaşçı toplayan dernek yasaklandı

#Almanya#DEAŞ#AVRUPADAN HABERLER
DEAŞ’a savaşçı toplayan dernek yasaklandı

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, ‘Nuralislam’ adlı derneğin radikal olduğu gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.

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DERNEĞİN, anayasal düzene ve uluslararası diyaloğa aykırı bir yapılanma olduğunu belirten Reul, dernek üyelerinin DEAŞ ideolojisine yakın olduğunu ifade etti. Derneğin, DEAŞ saflarında savaşması için gençleri devşiren ‘Abu Walla’ ağının bir parçası olduğu belirten İçişleri Bakanı Reul, bu yolla 7 kişinin DEAŞ saflarında savaşmak için Almanya’dan Irak ve Suriye’ye gittiğini söyledi. Derneğin radikal teröristlerin toplandığı yer olduğunu ifade eden Herbert Reul, Berlin’deki Noel pazarı teröristi Anis Amri ile temas halinde olan bir kişinin de aynı derneğe ittiğini belirtti.

DEAŞ’a savaşçı toplayan dernek yasaklandı

ELEKTRONİK CİHAZLARA EL KONULDU
Güvenlik güçleri sabah saatlerinde Dortmund Nordtstad’taki derneğe baskın düzenledi. Ayrıca örgütün önde gelenlerinin evlerine de düzenlenen baskınlarda teknolojik cihazlara ve derneğin mal varlıklarına el konuldu. Şu ana kadar derneğin dondurulan varlıklarının 54 bin euro değerinde olduğu açıklandı. Dernek sadece yasaklanmakla kalmadı, dernek üyelerinin de yedek teşkilat kurmalarına veya mevcut teşkilatlarını yedek teşkilat olarak sürdürmelerine izin verilmeyecek. Yine derneğe ait internet sayfaları da yasaklandı.

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DEAŞ’a savaşçı toplayan dernek yasaklandı

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#Almanya#DEAŞ#AVRUPADAN HABERLER

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