Darbeciler hâkim karşısında

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ALMANYA’da darbe yaparak hükümeti devirmek ve yönetime el koymak için plan yaptıkları suçlamasıyla tutuklanan ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşları) üyelerine karşı açılan dava başladı. Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada, darbecilerin lideri olduğu iddiasıyla Prens Heinrich XIII. Reuss ilk kez hâkim karşısına çıktı. Aralarında eski ordu mensupları ve bir Federal Meclis eski milletvekilinin de bulunduğu 9 sanık rahat tavırlar sergiledi. Aylardır iddianamenin hazırlanmasını bekleyen sanıkların ilk duruşmada gülüşmeleri, kendi aralarında fısıldaşmaları, savunma avukatlarıyla kucaklaşmaları dikkat çekti. Hatta bazı sanıklar asker selamı verdi.

Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde başlayan duruşma, yaklaşık 45 dakikalık gecikmeyle başladı. Bir mahkeme sözcüsü gecikmenin, mahkemeden kaynaklanmadığını ve bazı avukatların müvekkilleriyle konuşmak istedikleri için gecikme yaşandığını kaydetti. Mahkeme Başkanı Jürgen Bonk, yaklaşık 20 savunma avukatının ismini saydı ancak birçoğunun haber vermeksizin duruşmaya katılmadığı belirtildi. Hazır bulunan bazı avukatlar ise çok sayıda önerge verdi. Mahkeme bu başvuruları değerlendirmek için ara verdi ve daha sonra birçoğunu reddederek önce iddianamenin okunmasını istedi.

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617 SAYFALIK İDDİANAME

İddianame 617 sayfadan oluşurken, duruşma sırasında sadece 65 sayfalık bir iddianame özeti okundu. Federal Savcılık, sanıklara yönelik suçlamaları açıklamak için yaklaşık iki saat zaman harcadı. Savcı Tobias Engelstetter, toplam 9 sanık hakkında bir terör örgütüne üye olmak ya da terör örgütünü desteklemek suçlamasında bulundu. Engelstetter yaptığı sunumda Prens Reuss’un elebaşı olarak hareket ettiğini söyledi. İddianamede terör örgütünün Temmuz 2021’de kurulduğu belirtildi. Silahlı bir grubun Berlin’deki Federal Meclis binasına sızması ve Federal Meclis üyeleri ile Alman hükümeti üyelerini tutuklamasının planlandığı kaydedildi. Suçlamalar arasında ‘vatana ihanet’ suçu da yer alıyor. Silah yasasına karşı işlenen suçlar da bazı sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında. İddianamede özellikle, grubun ‘Almanya’daki mevcut devlet düzenini şiddet kullanarak ortadan kaldırmayı ve yerine, ana hatlarıyla üzerinde çalışılmış olan kendi hükümet biçimini getirmeyi’ hedeflediği belirtildi. Ayrıca örgüt lideri olmakla suçlanan Prens Reuss’un, planları için Rusya temsilcilerine başvurduğu da iddia edildi. İddianamede, devletin başında Prens Reuss gibi soylu bir kişinin bulunmasının planlandığı ve Adalet Bakanlığı için sağ popülist AfD’nin eski Federal Meclis üyesi ve eski Berlinli yargıç Birgit Malsack-Winkemann’ın düşünüldüğü ifade edildi.

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260 TANIK DİNLENECEK

Bu dava, terör suçlamasında bulunulan gruba karşı açılan toplam üç büyük davadan ikincisini oluşturuyor. Grubun askeri kolu olan şüphelilere karşı açılan dava nisan sonunda Stuttgart’ta başlamıştı. Grubun diğer üyeleri olduğu iddia edilen kişiler ise 18 Haziran’dan itibaren Münih’te yargılanmaya başlanacak. Örgüt ve planları Aralık 2022’de gerçekleştirilen geniş çaplı bir terörle mücadele baskınının ardından ortaya çıkmıştı. Sadece Frankfurt’taki duruşmada 9 sanığın yanı sıra duruşmada 5 hâkim, iki ek hâkim ve 25 savunma avukatı yer alıyor. Yaklaşık 260 tanığın dinlenmesi bekleniyor. Mahkemeye göre, davayla ilgili belgeler 801 dosyada toplandı. Davanın uzun sürmesi bekleniyor ve duruşma tarihleri gelecek yıla kadar belirlendi. Mahkemeye göre, sanıklar tek bir suçlamadan suçlu bulunurlarsa 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Birden fazla suçlu bulunmaları ve toplam ceza almaları halinde ise en fazla 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilecekler.