Danimarka’daki Alman Müzesi’nden Nazi üniforması çaldılar

Nazi dönemine ait eşyaların ve özellikle üniformaların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 27 bin eurodan fazla değer biçilen bir Schutzstaffel’in (SS üniforması) de çalındığı vurgulandı. Açıklamada, polisin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattığının da altı çizildi. Üniformaların bazı çevrelerce çok değerli görüldüğü ve aranan bir obje olduğu kaydedilen açıklamada, hırsızlık olayının aydınlatılması konusunda vatandaşlardan da destek istendi.