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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Danimarka’daki Alman Müzesi’nden Nazi üniforması çaldılar

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Danimarka’daki Alman Müzesi’nden Nazi üniforması çaldılar
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Danimarka’nın Almanya sınırı yakınlarındaki Sönderborg kasabasında bulunan Alman Müzesi’nden yapılan açıklamada, müzede bu sabaha karşı hırsızlık olayı yaşandığı belirtildi.

Nazi dönemine ait eşyaların ve özellikle üniformaların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 27 bin eurodan fazla değer biçilen bir Schutzstaffel’in (SS üniforması) de çalındığı vurgulandı. Açıklamada, polisin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattığının da altı çizildi. Üniformaların bazı çevrelerce çok değerli görüldüğü ve aranan bir obje olduğu kaydedilen açıklamada, hırsızlık olayının aydınlatılması konusunda vatandaşlardan da destek istendi.

 

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