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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Danimarka o vizonları toplu mezara gömdü

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Danimarka o vizonları toplu mezara gömdü
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Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün insanlara bulaşmaya başlaması üzerine yaklaşık 17 milyon vizonu toplu mezarlara gömüldü.

DÜNYANIN en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve Cluster 5 adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu. Üllkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

Danimarka o vizonları toplu mezara gömdü

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