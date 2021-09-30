Danimarka hedefe yaklaştı

Haberin Devamı

Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, aşılama oranı 4 milyon 366 bin 235 kişinin ikinci doz aşısını olmasıyla yüzde 84.9 oldu. Ülkede ilk doz aşılarını olan kişilerin oranı ise 86.6 ile hedeflenenin altında kaldı. Danimarka’da Kovid-19 aşısı ücretsiz yapılırken yüksek oranlardaki aşılama kampanyası nedeniyle 10 Eylül’de tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırılmıştı. Nüfusu yaklaşık 5.8 milyonu bulan Danimarka’da 358 bin 369 kişi virüse yakalandı, 2 bin 654 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. AA / Fotoğraf: dpa