‘Daha iyi bir Avrupa için el ele vermeliyiz’

CDU Genel Başkanı ve Kuzey Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Lachet, son dönemlerde yaşanan güven kaybının ancak halkın ve tabanın desteğiyle aşılabileceğinin altını çizdi. CDU’nun yaratıcı bir parti olduğunu ve daha önceki dönemlerde yaşanan krizlerden Almanya’nın hep güçlenerek çıkmasında çok önemli bir rol oynadığını söyleyen Laschet, “Bu pandemi krizinizden de güçlenerek çıkacağız” dedi. 22 Ocak’ta CDU Genel Başkanı seçilen Armin Laschet, iklim politikasına, dijitalleşmeye ve sosyal politikaya ağırlık içerecek seçim kampanyası programını partinin tabanı ve halkla birlikte şekillendirmek istediklerini vurguladı. Laschet, “Biz seçim programımızı vatandaşla birlikte şekillendireceğiz” dedi. 2020’li yılların Almanya için ‘modernleşme yılı’ olacağını belirten Laschet, “Bu modernleşmeyi ve modernleştirmeyi biz gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu. HİDROJEN ŞAMPİYONU

CDU lideri, partisinin de kararlı tutumu ve doğru politikasıyla Almanya’da işsiz sayısının en düşük seviyede tutulduğuna dikkat çekerken, Kovid-19 salgını yüzünden yeniden artmaya başlayan işsizliğin engellenmesi için tüm imkânlarını kullanacaklarını da söyledi. Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden olan Almanya’da hem iklim, çevre korunması hem de ekonomik kalkınmanın mümkün olduğunun altını çizerek, “Almanya dünyada hidrojen şampiyonu olabilir” dedi. ŞANS EŞİTLİĞİ

Armin Laschet, partisinin dijital eğitime ve kökenine bakılmaksızın eğitimde şans eşitliğine çok önem verdiğini de dile getirdi. Diline, dinine, kökenine bakılmaksızın bu ülkede yaşayan tüm çocuklara iyi bir gelecek sunmak istediklerini belirtirken, onların yaratıcı fikirlerinden de yararlanılması gerektiğini de söyledi. Laschet, “Kovid-19 aşısını bulan BioNThech şirketinin kurucusu Prof. Uğur Şahin 4 yaşındayken annesiyle birlikte Köln Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelmiş. Tek kelime Almanca bilmeyen Uğur Şahin yuvada Almanca öğrenmiş. Liseyi bitirdikten sonra Tıp öğrenimi görmüş. Eşi Özlem Türeci’yle birlikte Kovid-19 aşısını bulup hepimizin, dünyanın umudu oldular” dedi. ‘AVRUPA SEVDALISIYIM’

CDU Genel Başkanı Armin Laschet, her ne kadar pandemi döneminde aşı tedariki konusunda eleştirilere hedef olsa da kendisinin güçlü bir aday olduğunu söyledi. “Tam bir Avrupa sevdalısıyım” diyen Laschet, “Güçlü bir Avrupa Almanya’nın da yararınadır. Kriminalite, uyuşturucu kaçakçılığı ve mafyaya karşı mücadelede başarı ancak Avrupa genelinde birlikte hareket etmekle mümkündür. Maske üretiminde bile Çin’e bağımlı olduğumuzu gördük. Daha güçlü bir Avrupa yaratmak için el ele vermeliyiz” dedi.