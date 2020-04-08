Daha açılışını yapamadan yangın çıktı
Berlin’in merkezinde 40 bin metrekarelik henüz yapımı süren Humbold Forum’da yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri etrafı saran kara bulutlardan yüzünden yangını güçlükle kontrol altına alabildi.
Berlin’de yıkılan eski Doğu Almanya Devleti’nin Halk Meclisi binasının yerine Humbold Forum yapılıyordu. Daha bina inşaat halindeyken yangın çıktı. Yangın nedeniyle kentte alarma geçen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Güvenlik birimleri ile itfaiye görevlileri çıkan yangının nedenini belirlemek için incelemelere başlarken, henüz yaralı olup olmadığı da bilinmiyor. İlk tahminlere göre yangının zift kazanın patlaması sonucu çıktığı sanılıyor. Geçen eylül ayında açılması planlanan Humbold Forum’un, inşaatındaki aksamalar nedeniyle açılışı ertelenmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle