Daha açılışını yapamadan yangın çıktı

Berlin’de yıkılan eski Doğu Almanya Devleti’nin Halk Meclisi binasının yerine Humbold Forum yapılıyordu. Daha bina inşaat halindeyken yangın çıktı. Yangın nedeniyle kentte alarma geçen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Güvenlik birimleri ile itfaiye görevlileri çıkan yangının nedenini belirlemek için incelemelere başlarken, henüz yaralı olup olmadığı da bilinmiyor. İlk tahminlere göre yangının zift kazanın patlaması sonucu çıktığı sanılıyor. Geçen eylül ayında açılması planlanan Humbold Forum’un, inşaatındaki aksamalar nedeniyle açılışı ertelenmişti.