CSU’da büyük kan kaybı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Volkan Demireli şaşkına çeviren Fenerbahçeli: 12-13 saat uçuyor...Volkan Demirel'i şaşkına çeviren Fenerbahçeli: '12-13 saat uçuyor...'#Fenerbahçe
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Ürküten görüntü Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, kmlerce uzaklıkta...Ürküten görüntü! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, km'lerce uzaklıkta...#Konya
Gözleri doldu, konuşamadı Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşamadı! Aliyev'in zor anları#Aliyev
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
İngilterede panik her yeri sardı Devreye asker girecekİngiltere'de panik her yeri sardı! Devreye asker girecek#İngiltere
İstanbulda iğrenç olay Mahkemede şok sözler: Aklını kaybetmiş gibiydiİstanbul'da iğrenç olay! Mahkemede şok sözler: Aklını kaybetmiş gibiydi#İstanbul
Elon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecekElon Musk merak edilen sorunun yanıtını verdi: Gelecek yıl bitecek#Elon Musk
Hatayda maçın ardından flaş iddia 10 maç...Hatay'da maçın ardından flaş iddia! 10 maç...#Fenerbahçe
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... Sen gidersen kardeşini alırımTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu... 'Sen gidersen kardeşini alırım'#Kadına Şiddet
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....Tartışma yaratacak çıkış: Hiçbir köyde 30 çeşit....#Ebru Erke
HABERLERAvrupa Haberleri

CSU’da büyük kan kaybı

#Almanya#Genel Seçim#CSU
CSU’da büyük kan kaybı

Pazar günü yapılan federal seçimlerde ilk sırayı Sosyal Demokratlar’a kaptıran Birlik Partileri’nden CSU, seçim bölgesi Bavyera’da da hezimete uğradı. 2017 genel seçimlerinde yüzde 38.8 oy alan CSU, son seçimlerde ancak yüzde 31.7 oy alabildi. Bu durumun, ikinci dünya savaşından sonra alınan en kötü sonuç olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

BAVYERA yönetimini elinden bırakmayan CSU, doğrudan adayların belirlendiği ilk oylarda da büyük kan kaybetti. Önceki seçimlere göre katılımın çok az da olsa yüzde 79.8’e yükseldiği Bavyera’da, CSU’nun önemli isimlerinden eski Federal Ulaştırma Bakanı Peter Ramsauer (CSU), seçim bölgesi Transtein’da tam yüzde 13.7 dolayında oy kaybetti. 2017 seçimlerindeki oyu yüzde 50.3 olan ünlü politikacı, seçmenlerin ancak yüzde 36.6’sının oyunu alabildi. Bavyera’daki seçim bölgelerinde şimdiye kadar doğrudan adayların hemen hemen hepsini kazanan CSU, pazar günkü seçimlerde özellikle Yeşiller’in adaylarına oy kaptırdı.
Seçim sonuçlarını değerlendiren CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Bavyera’da aldığımız sonuç hiç de sevindirici değil. Parti olarak yakın zamanda oturup detaylı bir durum analizi yapacağız” dedi. CDU ve CSU’nun Yeşiller ve Hür Demokratlar ile koalisyon ortaklığına hazır olduğunu söyleyen Söder, “Bu zor dönemde akıl birlikteliği gerekiyor” diye konuştu. 31.7 oy oranıyla CSU’nun birinci parti geldiği Bavyera’da, 2.7 puanlık yükseliş gösteren SPD yüzde 18 ile ikinci sırada, 14.1 oy oranıyla Yeşiller üçüncü sırada yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Genel Seçim#CSU