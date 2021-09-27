CSU’da büyük kan kaybı

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BAVYERA yönetimini elinden bırakmayan CSU, doğrudan adayların belirlendiği ilk oylarda da büyük kan kaybetti. Önceki seçimlere göre katılımın çok az da olsa yüzde 79.8’e yükseldiği Bavyera’da, CSU’nun önemli isimlerinden eski Federal Ulaştırma Bakanı Peter Ramsauer (CSU), seçim bölgesi Transtein’da tam yüzde 13.7 dolayında oy kaybetti. 2017 seçimlerindeki oyu yüzde 50.3 olan ünlü politikacı, seçmenlerin ancak yüzde 36.6’sının oyunu alabildi. Bavyera’daki seçim bölgelerinde şimdiye kadar doğrudan adayların hemen hemen hepsini kazanan CSU, pazar günkü seçimlerde özellikle Yeşiller’in adaylarına oy kaptırdı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Bavyera’da aldığımız sonuç hiç de sevindirici değil. Parti olarak yakın zamanda oturup detaylı bir durum analizi yapacağız” dedi. CDU ve CSU’nun Yeşiller ve Hür Demokratlar ile koalisyon ortaklığına hazır olduğunu söyleyen Söder, “Bu zor dönemde akıl birlikteliği gerekiyor” diye konuştu. 31.7 oy oranıyla CSU’nun birinci parti geldiği Bavyera’da, 2.7 puanlık yükseliş gösteren SPD yüzde 18 ile ikinci sırada, 14.1 oy oranıyla Yeşiller üçüncü sırada yer aldı.