Çoraptan 40 bin euroluk altın çıktı

KONUYLA ilgili yerel medyaya açıklamalarda bulunan Hannover Havalimanı gümrük basın sözcüsü Nils Haustein, “Valizlerin taramaları sonucunda çorap ve pantolonlara gizlenmiş altın kolyeler ve ziynet eşyaları bulduk. Bu tür olaylarla çok karşılaşmaya başladık” dedi. Haustein, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euronun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit para, bunun yanı sıra 430 euroyu geçen altın ve ziynet eşyalarına el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.