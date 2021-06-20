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Avrupa
Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 20.06.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Çöp konteynerinden 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı

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Çöp konteynerinden 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı

Alman polisi, Köln kentinde bir otoyolda çöp konteynerinde bulunan 17. yüzyıla ait iki değerli tablonun sahiplerini bulmak için dün kamuoyuna başvurdu. Resmi açıklama yapan polis, paha biçilmeyen tablolardan birinin İtalyan sanatçı Pietro Bellotti’nin 1665’te yaptığı kendi portresi olduğunu belirtti.

KÖLN polisi yaptığı açıklamada, 18 Mayıs tarihinde otoyolda bulunan çöp konteynerinde, ünlü Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten tarafından yapılan bir çocuğun portresi ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti’nin 1665’te yaptığı kendi portresinin 64 yaşındaki bir kişi tarafından bulunduğunu belirtti. Köln polisi, iki tablonun da uzmanlar tarafından incelendiğini ve tabloların orijinal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Tabloların sahiplerine ulaşamayan polis, kamuoyunun bilgisine başvurdu. Ünlü İtalyan ressam Pietro Bellotti, 1627 ile 1700 yılları arasında yaşamış ve Venedikte zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler vermiş ressam olarak biliniyor. Bulunan diğer tablonun ise Samuel van Hoogstratene ait gülümseyen çocuk portresi olduğu belirtildi. Resimlerinde perspektifi iyi kullanan Hoogstratenin, Amsterdam’da Rembrandt’ın öğrencisi olarak biliniyor.

Çöp konteynerinden 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı

Çöp konteynerinden 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı

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