Çocuklar ‘bayram’ etti

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BAŞKONSOLOS Tunçer, yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihin çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin büyük bir sembolik jest olduğunu söyledi. Tunçer, “Ulusal egemenliğin sembolü olan Meclis’imizin açılışının ulusumuzun geleceğini temsil eden çocuklara adanmış olması, Atatürk’ün 23 Nisan kutlamalarının yurt dışındaki vatandaşlarımız için özel bir anlam taşıdığı vizyonunu gösteriyor. Ayrıca çocuklarımız bu etkinlikler vesilesiyle anavatanları ve ana dilleriyle yeni bağlar kuruyor. Türkçe öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Türkçe derslerine ve Türk kültürüne ilgi artmalı. Bu, Almanya’daki Türk toplumunun geleceği için hayati bir konu” dedi.





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‘GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEKLER’

Eğitim Ataşesi Doç. Dr. M. Fatih Kılıç ise şunları söyledi: “23 Nisan, sadece demokrasimizin, milli irademizin ve milli egemenliğimizin en önemli sembolü değil, aynı zamanda ülkemizin çocuklarına verdiği değerin ve onlara duyduğu güvenin de bir göstergesidir. Gerçekten de çocuklarımız milli varlığımızın en önemli unsurlarıdır. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızdır. İster Türkiye’de ister burada Almanya’da, isterse dünyanın başka bir yerinde olsun, ülkemizi ve dünyayı daha ileriye, barışa ve refaha götürecek olanlar çocuklarımız olacaktır.” Üç saat süren program, çocuklar için yaratıcı tiyatro, yüz boyama, ebru, resim ve yaka kartı yapımı gibi çeşitli eğlence seçenekleriyle tamamlandı.

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