Coca cola daha fazla su isteyince halk ayaklandı

ÜRETİMİNİ artırmayı hedefleyen ve bunun için de ikinci bir kuyu kazımak için yetkili mercilere başvuran ve onay alan şirket yönetimi, beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Bölge sakinleri gelecekte, hem kendileri hem hayvanları hem de tarımla doğa için suya ihtiyaç olacağını gerekçe göstererek, kuyu kazımasına karşı çıkıyor.

BİZİM GÖREVİMİZ BİR ŞEYLER YAPMAK

Toplanan bölge halkı yüz kişinin girişimiyle inisiyatif kurdu. Kurulan inisiyatifle su kaynaklarının tüketilmesinin önüne geçilmek isteniyor. İnisiyatifin kurucularından Cornelia Höllger “Biz iklim değişikliğini yaşayan bir jenerasyonuz. Bu konuda bir şeyler yapmak bizim görevimiz. İleride büyük maliyetler doğuracak su kaynaklarının sınırsız tüketimine karşı çıkmak durumundayız” dedi. Coca Cola şirketi yaklaşık 200 metre derinlikte kuyu kazıdı. Temmuz ayından beri de kuyudan su pompalanıyor. Kazılan kuyudan yılda 350 milyon litre su çıkarmak istiyor.

TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN SUYA İHTİYAÇ VAR

Şirketin Kuyu Kazıma Projesi Sorumlusu Dieter Reckermann ürünlerine talebin arttığını ve bu talebi karşılamak için de üretim miktarını artırmaları gerektiğini belirterek “Talebi karşılamak için suya ihtiyacımız var” dedi. Coca Cola bölgede yılda 350 milyon litre su kullanıyor. Üretimini iki katına çıkarmak için geçen yıl milyonlarca euro yatırım yapıldığını belirten şirket yöneticisi, yılda 700 milyon litre suya gereksinimleri olduğunu belirtti. Şirket Lüneburg’daki tesislerinde ağırlıklı olarak soda üretiyor.