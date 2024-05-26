CipSoft, Ferrari’yi solladı

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ŞİRKETİN kurucularından olan Stephan Vogler, ‘Tibia’ gibi dünya çapında tanınan önce sessiz, son iki yıldır da sesli olarak oynanan online oyunu da geliştiren 100’e yakın çalışanlarına ortalama 43 bin 500 Euro prim ödediklerini açıkladı. Bild gazetesi, dünyanın otomotiv devlerinden Ferrari’nin çalışanlarına yılda 13 bin 500, Porsche’nin 10 bin, Mercedes’in 7 bin 300, Opel’in 2 bin Euro prim verirken, CipSoft’un örnek bir davranış sergileyerek elemanlarına yıllık gelirlerinin yüzde 85’i oranında prim ödemesinin bir ilk olduğunu yazdı. Haberde, şirkette en az 2.5 yıldır çalışanların bu primden yararlandıkları yer aldı. Ayrıca CipSoft şirketinin geçen yıl 14.5 milyon Euro kâr yaptığı belirtildi.