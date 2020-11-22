Cinayetin nedeni kıskançlık mı?

PEŞ peşe gelen silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, polis sözcüsü Janine Mendel, erkeğe ait cesedin direksiyon başında, kadının cesedinin ise yol ortasında bulunduğunu söyledi. Cinayet zanlısı İbrahim D. kaçmayarak olay yerine gelen polislere teslim oldu. Cinayet silahı ise yol kenarında bulundu. Polis, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği üzerinde duruyor. Çevresinde kişiliğiyle tanınan ve daha önce Nürnberg’de Türk folklor ekibinde yer alan İbrahim D., taksi şirketi kurmadan öce bir metal firmasında çalışmış, orada işçi temsilciliği yapmıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.