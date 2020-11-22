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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 22.11.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Cinayetin nedeni kıskançlık mı?

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Cinayetin nedeni kıskançlık mı?
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Almanya’nın Nürnberg kentinde taksicilik yapan Gümüşhaneli İbrahim D., dün saat 10.45 sıralarında Gebersdorf bölgesinde Bibert sokağında karşılaştığı taksicilik yapan eski eşi Semra D. (62) ile bir başka taksici Nevşehirli Kemal A.’yı (63) tabancayla vurarak öldürdü.

PEŞ peşe gelen silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, polis sözcüsü Janine Mendel, erkeğe ait cesedin direksiyon başında, kadının cesedinin ise yol ortasında bulunduğunu söyledi. Cinayet zanlısı İbrahim D. kaçmayarak olay yerine gelen polislere teslim oldu. Cinayet silahı ise yol kenarında bulundu. Polis, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği üzerinde duruyor. Çevresinde kişiliğiyle tanınan ve daha önce Nürnberg’de Türk folklor ekibinde yer alan İbrahim D., taksi şirketi kurmadan öce bir metal firmasında çalışmış, orada işçi temsilciliği yapmıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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