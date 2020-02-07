Cinayet kurbanı Hatun Sürücü anıldı

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de 7 Şubat 2005’te küçük kardeşi Ayhan Sürücü tarafından öldürülen Hatun Sürücü için Tempelhof Schöneberg Belediyesi’nce, vurulduğu yere dikilen anıtın başında anma düzenlendi. Başta kadın kuruluşları olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisinin katıldığı anmada anıta çok sayıda çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Tempelhof Schöneberg Belediye Başkanı Angelika Schöttler yaptığı kısa konuşmada “Biz burada bugün Hatun Sürücü’yü anıyoruz. Onun cinayet kurbanı olduğunu unutmayacağız. Hatun Sürücü yaşamayı seven açık bir insandı. Herkesin kendi hayatını belirleme ve yaşama hakkı var. Hatun Sürücü de kendi hayatını yaşamak isterken vuruldu. Kadınları çevresindekilerin şiddetinden korumak için haklarını korumak gerekir” dedi.

HER GÜN ÖLDÜRME GİRİŞİMİ

Federal Asayiş Dairesi’nin rakamlarına göre, Almanya’da her gün bir kadını öldürmek için girişimde bulunuluyor. Üç günde bir ise başta eşi veya eski eşi olmak üzere yakın çevresi tarafından bir kadın cinayeti işleniyor. Hatun Sürücü de bundan 15 yıl önce oğluyla otobüs beklediği sırada, o tarihte 18 yaşında olan küçük erkek kardeşi Ayhan Sürücü tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 23 yaşında öldürülen Hatun Sürücü’nün katili Ayhan Sürücü aldığı 9 yıl üç aylık hapis cezasını tamamladıktan sonra, 2014 yılında Türkiye’ye sınır dışı edildi. İki erkek kardeşi ise Almanya’dan Türkiye’ye kaçtıkları için İstanbul’da cinayete yardım ve azmettirmekten yargılandı. İki kardeş yargılama sonucunda ceza almadı.