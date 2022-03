‘Çifte vatandaşlık için çok çalışıyoruz’

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Düsseldofr kentinde ‘Çifte Vatandaşlık’ konulu bir açık oturum düzenlendi. SPD’nin, Düsseldorf Eyalet Meclisi’nde düzenlediği ve çok sayıda yurttaşımız ile basın temsilcilerinin katıldığı oturumda konuşan SPD Kuzey Ren Vestfalya başbakan adayı Thomas Kutschaty, konunun koalisyon protokolüne alınması için büyük çaba gösterdiklerini, yasanın bir an önce Federal Meclis’ten geçmesi için uğraştıklarını söyle. Kutschaty, “Çifte vatandaşlık, bu ülkede yaşayan göçmenlerin politik yaşama katılmalarını kolaylaştıracak, uyuma katkı sunacaktır” dedi. Eyalet milletvekili İbrahim Yetim’in sunuculuğunu yaptığı, milletvekili Volkan Baran’ın katkı sunduğu açık oturuma katılan Göç, Mülteciler ve Uyum Bakanı Reem Alabali de bu doğrultuda her gün mektuplar aldığını ve göçmenlerin büyük beklenti içinde olduklarını söyledi. FÖTEV NRW Başkanı Dr. Aysun Aydemir, ana vatanla ilgili duygusal bağın çok önemli olduğunu, kimsenin kendi vatandaşlığını kaybetmek istemediğini söyledi. Türkiye Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan ise Alman vatandaşlığına olan başvuruların azalmasına dikkati çekti. Meclis Başkanı Carina Gödecke, çifte vatandaşlığın bir gereksinim olduğunu ve çağın koşullarına göre yeniden düzenlenerek bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

‘SADECE BİRİNCİ NESLE DEĞİL...’

Toplantıya katılan KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici ise şunları söyledi: “Thomas Kutschaty göçmen haklarına saygılı, eşit haklardan yana tavır koyan bir siyasetçi. Çifte vatandaşlığın sadece birinci nesil için değil, 5 yıldır Almanya’da yaşayan herkes için kolaylaştırılmasını istiyoruz. 15 Mayıs’ta Kuzey Ren Vestfalya’da yapılacak seçimlerde SPD’nin ağırlıkta olacağı bir hükümetin kurulması, çifte vatandaşlık yasasının Eyaletler Meclisi’nden geçmesini kolaylaştıracaktır. Bu yüzden yurttaşlarımızı seçimlerde SPD’ye destek olmaya çağırıyoruz” dedi. Şair-müzisyen Aylin Çelik’in katkı sunduğu gecede Türkiye kökenli iş insanı Erkan Doğanay çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sevgi&Merhaba grubu ise halk türküleri seslendirdi.