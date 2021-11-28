Çifte vatandaşlık bir an önce hayata geçirilmeli

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KOALİSYON partileri tarafından çifte vatandaşlığın modernleştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde aldığı kararın eşit haklar ve entegrasyon için önemli bir adım olduğunu belirten Gemici, “Kararlılıkla yürüttüğümüz mücadele sonunda olumlu bir noktaya ulaştık. Yeni hükümet kurulduktan sonra alınan kararın bir an önce uygulamaya sokulmasını istiyoruz” dedi. Çifte vatandaşlık kampanyasının, Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Prof. Dr. Hakkı Keskin tarafından 90’lı yıllarda başlatıldığını ifade eden Gemici, “Çifte vatandaşlık sayesinde yurttaşlarımızın sosyal hakları güvence altına alınacak, ülke siyasetinde söz sahibi olmalarının önü açılacak, Türk toplumunun sorunlarına kulak verilecek, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı azalacaktır. Yurttaşlarımızı, özellikle gençlerimizi demokratik Alman partilerine ve derneklerine üye olmaya, yaşadığımız ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çağırıyorum” diye konuştu.

Alman Anayasası’nın 3’üncü maddesinde, “Bütün insanlar yasa önünde eşittir. Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşü nedeniyle hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz” dendiğini hatırlatan Gemici şöyle devam etti: “Alman vatandaşlığını alan, ancak 2000 yılından sonra tekrar Türk vatandaşlığına geçen yurttaşlarımızın mağduriyeti de derhal çözüme kavuşturulmalıdır. Alman vatandaşlığına geçmek istemeyen göçmenlere ise yerel seçimlere katılma hakkı tanınmalıdır. Konunun takipçisi olacak. Ülkedeki tüm göçmen kuruluşları aralarındaki görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bu konuda birlik olmalı.”

SÖZLEŞME NELERİ İÇERİYOR?

Hükümeti devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP’nin görüş birliğine vardığı koalisyon sözleşmesine göre Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaşacak, daha önce 8 yıl olan başvuru süresi beşe inecek, başarılı bir uyum süreci geçirenler üç yıl sonra vatandaşlık için başvuru yapabilecek. Katılım Yasası ve Demokrasi Teşvik Yasası çıkarılacak, göçmenlere yönelik destek projeleri sürdürülecek, Müslüman gençlik örgütleri desteklenecek ve NSU kurbanları için bir dokümantasyon merkezi oluşturulacak.