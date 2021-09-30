Cezalar katlanarak artacak

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FEDERAL Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni trafik ceza kataloğunda, cezalar 4 kata kadar artış gösteriyor. Yeni uygulamaya göre yanlış park cezası 15 eurodan 55 euroya kadar çıkarılırken, hız sınırına uymayan sürücülere ise geçerli hız limitine göre 50 ila 800 euro arasında değişen para cezası kesilecek. Kurtarma araçlarına yol vermeyen veya geçişini engelleyen sürücüler için 320 euro ceza öngörülürken, ayrıca trafikten bir ay men edilecek. Yaya veya bisiklet yolunu kullanarak trafik ihlali yapanların cezası ise 25 eurodan 100 euroya çıkarılacak. Aynı zamanda aracıyla gereksiz yere hava kirliliği veya gürültüye neden olduğu belirlenen sürücüler de 100 euro ile cezalandırılacak. Yeni trafik yasasıyla özellikle yaya ve bisiklet kullanıcılarının daha iyi korunmasının hedeflendiği belirtiliyor. Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraf: Alamy.com