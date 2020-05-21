‘Ceza kesin dedim, dayak yedim’

“İŞ arkadaşımla alışverişteydim. Niyetliydim, iftar vaktine az kalmıştı. Son treni yakalamaya çalışıyorduk, telaşlıydık. Tren garına varmadan önce polis memuru beni bağırarak uyardı. Maskemi takmamı istedi. Ben de tamam takarım dedim. Maskemi çantamdam çıkarıp taktım ve tren garına girdim. Sağıma soluma baktım kimse maskesini takmamıştı. Yine de takayım dedim. Takar takmaz memurun arkamdan koştuğunu gördüm. Gelir gelmez bağırdı, orada olay çıkarmak istediğini anladım. 100 Euro ceza kesmek istedi. Baya bağırdı ve olay çıkardı, iş arkadaşım araya girdi. ‘Niye bu kadar abartılıyor’ diye sordu polise. Benim maskeyi yavaş taktığımı söylediler. Polislerin etrafıma dizildi. 10 kişiydiler, 4-5’i beni itekliyorlardı. ‘Ben bir yere kaçtığım yok sakinim ben dedim. Şu an biraz abartılıyor durum’ dedim. ‘Niye bu kadar polis var etrafımda’ dedim. ‘Sen polisle oynayamazsın biz sana yerini göstereceğiz’ dediler. Sakin olduğumu söyledim. ‘Ceza kesmek istiyorsanız kimliğimi vereyim ceza kesin’ dedim.”

‘KENDİMİ FİLMDE SANDIM’

“Polislere oruçlu olduğumu ve iftara yetişmek istediğimi söyledim. İtekleyip durdular sonra polis kolunun altına aldı. Yere indirdi o arada zaten hepsi üzerime zıpladı. Kafamı betona çarptılar, kaburgalarımı tekmelediler, yumruk attılar. Yerdeyken kolumu kelepçelediler. Vuruyorlardı, şoktaydım, anlamadım kendimi filmde sandım o an. Bağırdım, ‘Yardım edin’ dedim. Bunlara rağmen vurmaya devam ettiler. Üzerime çıktılar, ezdiler. Milletin içerisinde rezil ettiler. Polise karşı hiçbir şey yapmadım. Şiddet uygulamalarına gerek yoktu. Karşı gelmedim, tehdit etmedim. Buna rağmen dizüstü yürümemi istediler. Yerde sürüklediler. ‘Zaten beni yeterince rezil ettiniz. Bırakın da dik yürüyeyim’ dedim. Milletin bana ne yaptıklarını görmelerini istemiyorlardı. Bana ‘Nasıl istiyorsam öyle yürüyeceksin. Benim istediğim gibi yürüyeceksin’ dedi.”

ORTADA CEZA YOK

“Beni karakola götürdüler. Üzerime çıktı, uyuşturucu aradı. Yani her yabancının veya her Türk’ün uyuşturucu satıcısı olduğu anlamına mı geliyor onu anlamadım. Tipim mi o ifadeyi verdi kendisine. Ona baya şaşırdım. Beni yüzlerce kişi arasından seçmeleri çok saçma bir olay oldu. Alkollü olup olmadığımı sordu ‘Hayır’ dedim. Zaten önceden de oruçlu olduğumu söylediğimi alkol kullanmadığımı söyledim. Neden alkol kullanmadığımı sorguladı, ‘Bunun sebebi nedir?’ dedi. Kimliğimi istedi verdim. ‘Sen Türk’sün, pasaportunu istiyorum’ dedi. Burnum kanadığı için mendil istedim ama vermediler. Orucumu açmak için su istedim, bu isteğimi de geri çevirdiler. Maske takmadığıma dair ceza keseceklerdi, ceza da yok ortada. Dayak yedim eve gittim.”