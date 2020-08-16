Ceza kapsamına alınması da ‘hız’ı kesmedi

POLİSTEN edinilen bilgiye göre, hızlı otomobil kullananların ve yasa dışı otomobil yarışına katılanların sayısı 2019 yılında 1900’ü buldu. 2018 yılında bu sayı 1200 olarak kayıtlara geçmişti. Eyaletlere göre illegal otomobil yarışı ve aşırı hız ihlalleri en çok Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) oldu. KRV’de geçen yıl polis 659 vaka tespit etti. 390 vakayla Berlin ikinci sırada yer alıyor. Bu alanda Saksonya Anhalt en az suç işlenen eyalet olarak görülüyor. Saksonya Anhalt’ta polis geçen yıl aşırı hız yapan ve yasa dışı otomobil yarışına katılan 53 kişiyi tespit etti.

ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Trafik Araştırma Teknik Birlikleri Merkezi Başkanı Jörg Kubitzki aşırı hız sonucu meydana gelen kazaların sonunun hazin olduğuna dikkat çekerken “Bu durumda meydana gelen kazalar genelde ölümle sonuçlanıyor. Ölüm olmasa bile kalıcı ağır sakatlıklar oluşuyor. Bu suçu işleyenler sadece kendi hayatlarını değil, üçüncü şahısların da hayatını tehlikeye atıyor” uyarısında bulundu. Bavyera polisi ise son dönemlerde yasa dışı otomobil yarışlarında farklılıklar yaşandığına işaret etti. Polis, geçmişte yasa dışı otomobil yarışlarının önceden planlandığını ve başka ülkelerden de katılımın gerçekleştiğini belirtirken, son dönemlerde bu tür yarışların yapılmadığının gözlendiğini söyledi. Berlin’de iki sürücünün düzenlediği illegal otomobil yarışında 69 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetmişti. Ölümlü kaza sonrası yaşanan tartışmalar üzerine 2017 yılında federal Meclis’te yasal düzenleme yapılmıştı. Düzenlemeyle aşırı hız ve yasa dışı otomobil yarışı suçu trafik yasasından çıkarılıp ceza yasasına konmuştu.