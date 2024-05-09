Ceylan Yıldırım, ‘Maxton Hall’ filmiyle Prime Video’da

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İLK sezonu 6 bölümden oluşan ‘Maxton Hall’un prömiyeri Berlin’de Zoo Palast sinemasında yapıldı. Prömiyere, dünyanın dört bir yanında bine yakın özel davetli katıldı. Dizinin ilk sezonu Mona Kasten’in ‘Save me’ adlı ilk romanından uyarlandı. UFA Fiction film şirketinin yapımcılığında gerçekleşen dizinin çekimlerinin büyük bölümü Almanya’da yapıldı. Filmde başrolleri Harriet Herbig-Matten ve Damian Hardung paylaşıyor. Prömiyerin ardından büyük ses getiren dizi bugün 240’tan fazla ülke ve bölgede, 40 farklı dilde Amazon Prime Video’da yayına girdi.

‘HERKESE HİTAP EDİYOR’

Ceylan Yıldırım, filmin izleyici hedef kitlesinin çok geniş olduğunu belirtirken, bunu sadece gençlerin değil, kadın-erkek ve her yaş grubuna hitap eden bir konusu olduğunu belirtti. Spot-mediafilm’de katıldığı podcast söyleşisinde dizi hakkında bilgiler veren Yıldırım, “Filmde yaşama dair sorgulamalar olduğu gibi, evrensel bir konu olan aşk da var. Bu nedenle herkese hitap eden bir film” dedi. Romanın İngiltere’de yayımlanmasına rağmen Almanya’da filme uygun çok güzel mekanlar bulduklarını belirten Yıldırım, ‘çok yetenekli ve muhteşem bir oyuncu kadrosuyla’ çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, “Filmin senaryo aşamasında romanın yazarıyla irtibatta kaldık ve mümkün olduğu kadar romana uygun hazırlandık. Ancak dramaturji kurallarına göre dizinin yapısallığı açısından belli bir konsept içinde hareket etmemiz gerekiyordu. Bu nedenle zaman zaman romandan farklı bazı sahneler de var” dedi.

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CEYLAN YILDIRIM KİMDİR?

Berlin Hür Üniversitesi’nde (FU Berlin) Sinema ve Televizyon öğrenimi gören Berlin doğumlu Yıldırım, daha öğrenciyken Babelsberg stüdyosunda çekilen çocuk dizisi ‘Schloss Einstein’ın dramaturji ve prodüksiyonunda yer aldı. Birçok çocuk filmi prodüksiyonundan sonra, New York Film Festivali’nde ödül kazanan ‘Arman’s Secret’ dizisinin yapımcılığını üstlendi. Çocuğunun doğumundan sonra annelik nedeniyle meslek hayatına bir süre ara veren Yıldırım, TNT’nin kara mizah dizisi ‘Arthur’s Law’ ve ARD Mediathek dizisi ‘All You Need’in ikinci sezonu da dahil olmak üzere serbest yapımcı, başyazar, dramaturg ve senarist olarak çeşitli görevler üstlendi.