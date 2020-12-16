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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Cesetsiz cinayete ömür boyu hapis

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Cesetsiz cinayete ömür boyu hapis
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Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde ortadan kaybolan kadının katil zanlısı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Essen Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada hâkim, 47 yaşındaki eski sevgili sanığın, geçen yıl temmuz ayından beri kaybolan ve kendisinden bir daha da haber alınamayan 35 yaşındaki kadını öldürüldüğüne hükmetti. Hâkim, ömür boyu hapis cezasını, sanığın bilgisayarında kadına ait fotoğraflara ve video görüntülerine dayanarak verdi. Polis sanığın bilgisayarında kadının elleri ve ayakları bağlı, kafasına plastik torba geçirilmiş halde gösteren görüntüler ve fotoğraflar ele geçirmişti. Sanık Michael S., tüm duruşmalarda susma hakkını kullandı. Savcı, sanığın cinayeti genç kadının onunla yaşamayı kabul etmemesi üzerine işlediğine iddianamesinde yer vermişti.
1998 yılında gizlice yaptırdığı anahtarla bir önceki sevgilisinin evine giren Michael S., kadını 120 yerinden bıçaklayarak öldürmüş ve cinayetten 11 yıl hapis cezası almıştı.

 

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