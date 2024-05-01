Çelik işçilerinin isyanı

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Thyssenkrupp’un ilk etapta sonbahara kadar hisselerinin yüzde 20’sini, daha sonra da yüzde 30’unu milyarder Daniel Kretinsky’nin sahibi olduğu EPCG Holding’e satma planını protesto etmek için binlerce kişi Duisburg’da sokaklara döküldü. Fabrikanın önünde toplanan 10 bine yakın kişi, binlerce kişinin işinden olacağını belirterek satış planlarını protesto etti. Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) ve İşyeri İşçi Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen gösteri sırasında Thyssenkrupp yönetimine satış planlarından vazgeçme çağrısında bulunuldu. Şirketin bu yönde planları olduğundan kendilerine önceden hiçbir bilgi verilmediğini belirten İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Tekin Nazikkol, yönetimin bu tutumunu ‘tam bir skandal’ olarak niteledi.