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Çelik işçilerinin isyanı

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#Almanya#Thyssenkrupp#AVRUPADAN HABERLER
Çelik işçilerinin isyanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 12:35

Almanya’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından Thyssenkrupp’un hisselerinin yüzde 50’sini Çek milyarder Daniel Kretinsky’ye satma planı, çalışanlarını isyan ettirdi.

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Thyssenkrupp’un ilk etapta sonbahara kadar hisselerinin yüzde 20’sini, daha sonra da yüzde 30’unu milyarder Daniel Kretinsky’nin sahibi olduğu EPCG Holding’e satma planını protesto etmek için binlerce kişi Duisburg’da sokaklara döküldü. Fabrikanın önünde toplanan 10 bine yakın kişi, binlerce kişinin işinden olacağını belirterek satış planlarını protesto etti. Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) ve İşyeri İşçi Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen gösteri sırasında Thyssenkrupp yönetimine satış planlarından vazgeçme çağrısında bulunuldu. Şirketin bu yönde planları olduğundan kendilerine önceden hiçbir bilgi verilmediğini belirten İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Tekin Nazikkol, yönetimin bu tutumunu ‘tam bir skandal’ olarak niteledi.

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#Almanya#Thyssenkrupp#AVRUPADAN HABERLER

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