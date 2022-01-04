CDU’nun içinde atışma!

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ALMANYA’da iç istihbarattan sorumlu BfV Başkanlığı döneminde popülist Almanya için Alternatif’e (AfD) bilgi sızdırdığı suçlamalarına hedef olan ve görevden alınan Maassen’in partisinden milletvekili adayı olmasına da sıcak bakmayan Karin Prier, aşı mecburiyetine karşı çıkan ve komplo teorisyenlerine destek veren birinin partide yeri olmadığını söyledi. Fransızca ‘Ça suffit’ (Yetti-kafi) içerikli bir tweet atan Bakan Prier, Hans Georg Maassen’ın ihracı için parti içinde gereken girişimlerde bulunacağını da söyledi. Bakan Prier ayrıca Maassen’ın İsrail’de aşı mecburiyetini eleştiren ve “Alman Nasyonal Sosyalist döneminden de (nazi dönemi) beter. Cehennem gibi” diyen aşı karşıtı Sucharit Bhakdi’nin videosunu paylaşmasına da sert tepki gösterdi.

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‘PRIER PARTİYİ TERK ETSİN’

Direkt aday olarak katıldığı seçimi kaybetmesinde Karin Prier’in olumsuz yaklaşımının etkisi olduğunu belirten Hans Georg Maassen ise kendisinin değil, Prier’in partiyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Seçim kampanyası döneminde Prier’in açıklamalarıyla partiye büyük zarar verdiğini ileri sürerken, “Karin Prier, savunduğu sol politik görüşleriyle Adenauer’in ve Kohl’ün CDU’sunun temel değerlerinden uzaklaşmış, parti içindeki rakiplerini düşman ilan etmiştir. İşte bu nedenle asıl partiyi terk etmesi gereken Karin Prier’dir” açıklamasında bulundu.