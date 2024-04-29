CDU’nun afişlerinde neden yok?

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AVRUPA, 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanırken, Almanya’da ana muhalefetin büyük kanadı CDU’nun seçim kampanyası şaşkınlık yarattı. Almanya’nın Brüksel’deki en güçlü temsilcisi olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) lider adayı gösterildiği halde seçim afişlerinde yer almadı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın tanıtımını yaptığı afişlerin hiçbirinde Ursula von der Leyen’in fotoğrafının bulunması şaşkınlık yaratırken, farklı yorumlara da yol açtı. Bazı çevreler CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile Ursula von der Leyen arasında görüş ayrılıkları yaşandığını ileri sürdü.