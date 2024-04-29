CDU’nun afişlerinde neden yok?

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AVRUPA, 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanırken, Almanya’da ana muhalefetin büyük kanadı CDU’nun seçim kampanyası şaşkınlık yarattı. Almanya’nın Brüksel’deki en güçlü temsilcisi olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) lider adayı gösterildiği halde seçim afişlerinde yer almadı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’ın tanıtımını yaptığı afişlerin hiçbirinde Ursula von der Leyen’in fotoğrafının bulunması şaşkınlık yaratırken, farklı yorumlara da yol açtı. Bazı çevreler CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile Ursula von der Leyen arasında görüş ayrılıkları yaşandığını ileri sürdü.

Linnemann, partisinin oy birliğiyle lider aday gösterdiği Ursula von der Leyen’in fotoğraflarının afişlerde yer almamasının yanlış yorumlanmasına gerek olmadığını söyledi. Seçimlerden iki hafta önce adayların ön planda olacağı seçim kampanyası sürdüreceklerini ve afişlerde fotoğraflarının da yer alacağını belirtti. SPD’nin ve diğer partilerin afişlerinde ise adayların fotoğrafları da yer aldı. SPD’nin lider adayı Katarina Barley ile Şansölye Olaf Scholz’un fotoğraflarına afişlerde yan yana yer verildi. Öte yandan AP milletvekili adayları kendi seçim bölgelerinde fotoğraflarının da bulunduğu afişler asarak şimdiden kampanyaya başladı.