CDU’da bir istifa daha

KORONAVİRÜSTEN korunmak için takılan maskeleri satan şirketlere arabuluculuk yaptıkları ve karşılığında yüz binlerce euro ‘komisyon’ aldıkları şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılan CDU milletvekili Nikolas Löbel ile CSU milletvekili Georg Nüsslein’ın ardından şimdi de CDU’lu Federal Meclis milletvekili Mark Hauptmann istifa ettiğini açıkladı. Sahibi olduğu ‘Südthüringen-Kurier’ adlı gazetesinde yayımladığı reklamlar için Azerbaycan’ın yanı sıra Tayvan ve Vietnam için lobi çalışmaları yapıp para aldığı suçlamalarına hedef olan Hauptmann, istifasına rağmen suçlamaları geri çevirdi. Kendi seçim bölgesinde iki kente maske satışlarında da arabuluculuk yaptığını, ancak hiç kimseden para almadığını belirten CDU’lu politikacı, asılsız suçlamalar nedeniyle kendilerine dönük düşmanlıkların arttığını hem ailesini hem de nişanlısını korumak için istifa ettiğini söyledi.