CDU/CSU, AfD’ye komşu oldu

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YENİ koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’li parlamenterlerin yanı sıra Sol Parti’li milletvekillerinin de desteğiyle liberallerin bu talebi gerçekleşti. Yapılan oylama sonucu FDP ile muhafazakâr kanat CDU/CSU milletvekillerinin yer değiştirmesi kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre Federal Meclis’in en solunda Sol Parti’nin, sağında SPD’nin, yanında Yeşiller’in, ortada “Biz ortayız” diyen FDP’nin ve yanında CDU/CSU ile en sağda da AfD’nin yer alması kesinleşti. Böylece 70 yıl sonra Federal Meclis’te oturum düzeni de değişti. Yeni yılda 10-14 Ocak tarihlerinde yapılacak ilk oturum haftasında CDU/CSU’lu parlamenterlerin ilk kez AfD’lilerin yanında oturacağı açıklandı.

CDU/CSU’DAN TEPKİ

Daha önceki haftalarda olduğu gibi oylamadan önce de CDU/CSU’lu parlamenterler bu oturma düzenine tepki gösterdi. CDU/CSU Meclis Grup Genel Sekreteri Thorsten Frei, koalisyon partilerini ‘monolitik (tek parça) bir hükümet bloğu’ oluşturmak istemekle suçladı. Muhafazakâr kanadı köşeye doğru uzaklaştırmakla yeni hükümeti oluşturan partilerin ‘azınlık haklarını’ ayaklar aldığını ileri süren Frei, “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinde Federal Meclis’teki oturum düzeni ilk kez değiştirilmektedir” dedi.

BİZ ORTA GÜCÜZ

FDP milletvekili Johannes Vogel, Hessen’de CDU’nun, Bavyera’da CSU’nun, FDP sıralarını AFD’nin yanına kaydırdığını hatırlatarak, “Oysa ki, dünyanın birçok ülkesindeki parlamentolarda liberaller ortada oturuyor. Biz politik orta gücüz. Bizim yerimiz ortadır” görüşünü savundu. AfD milletvekilleri ise yanlarında hangi partili milletvekillerinin oturduğunun kendileri için bir anlam taşımadığını söylediler. Ancak kendilerinin yanında kalmak istemeyen aşağılık, kendini beğenmiş FDP’lileri istemediklerini de dile getirdiler.