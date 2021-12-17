Çavuşoğlu’ndan Hanau tepkisi: ‘Avrupa’yı bu körlük yakacak’

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ÇAVUŞOĞLU, “Hanau suikastçısının ‘Yalnız Kurt’ olduğuna hükmederek soruşturmayı kapatmışlar. Avrupa’nın sağ gözü kör. Avrupa’yı ırkçılık karşısındaki bu körlük yakacak. Irkçılık viral halini almış durumda. Bu gidiş gidiş değil. NSU davasından sonra bir de Hanau” dedi. Daha önce Almanya’da soruşturmayı yürüten Başsavcılığın saldırganın cinayeti ‘derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini’ duyurduğunu hatırlatan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Bunca masum canın katledilmesine yol açan duygular için Avrupa’da katillere durup dururken ilham mı geliyor? Dünyayı böyle aldatmayı bıraksınlar. Maalesef giderek kurumsallaşan, himaye edilen bir İslâm düşmanlığı ve ırkçı terör ile karşı karşıyayız. Devletler bu ırkçılığın üzerini örttükçe, saldırıları bütün teferruatıyla aydınlatmadıkça yenilerine ortam hazırlanıyor. Sadece Almanya adına değil insanlık adına vahim bir durum. Bir ân önce Batılı resmî mercilerin gözünü açması ve Avrupa’nın yarınlarını kurtaracak şekilde sorumluluk alması gerekiyor. Yoksa Avrupa ırkçılıkla karanlığa gömülür.” Irkçılığa karşı el birliğiyle mücadelenin şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’da nefret siyasetine asla prim vermediğini vurguladı.