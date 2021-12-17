Çavuşoğlu’ndan Hanau tepkisi: ‘Avrupa’yı bu körlük yakacak’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Yeşil sahaların inatçı kramponları... Kadın futbolcular...Yeşil sahaların 'inatçı' kramponları... Kadın futbolcular...#Kadın Futbolu
İstanbulda sahte içki kâbusu Valilik duyurdu: 22 can kaybıİstanbul'da sahte içki kâbusu! Valilik duyurdu: 22 can kaybı#Sahte İçki
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandıMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a kar uyarısı: İlçe ilçe açıklandı#Meteoroloji
Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak Polis sokakta ava çıktı...Şaşırtan karar: 11 gün boyunca gülmek yasak! Polis sokakta ava çıktı...#Kuzey Kore
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Tüm rekorlar alt üst oldu Tam 1306 tane saydılarTüm rekorlar alt üst oldu! Tam 1306 tane saydılar #Avustralya
6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı Tarihi artış6 milyon çalışanın beklediği asgari ücret açıklandı! Tarihi artış#Asgari Ücret
Sadece 3 ayda bu hale geldi, AB şokta Son 30 yılın en tehlikeli durumu...Sadece 3 ayda bu hale geldi, AB şokta! Son 30 yılın en tehlikeli durumu...#Rusya
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandıAhu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!#Ahu Yağtu
Feci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede olduFeci kazadan sonra ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu#Gülçin Ergül
Yatırımcılar dikkat Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyorYatırımcılar dikkat! Büyük ivme kazandı... Altın fiyatlarında neler oluyor#Altın
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERAvrupa Haberleri

Çavuşoğlu’ndan Hanau tepkisi: ‘Avrupa’yı bu körlük yakacak’

#Almanya#TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu#AVRUPADAN HABERLER
Çavuşoğlu’ndan Hanau tepkisi: ‘Avrupa’yı bu körlük yakacak’

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 19 Şubat 2020’de Almanya’nın Hanau şehrinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren ırkçı terör saldırısı hakkındaki soruşturmada Almanya Federal Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı vermesine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

ÇAVUŞOĞLU, “Hanau suikastçısının ‘Yalnız Kurt’ olduğuna hükmederek soruşturmayı kapatmışlar. Avrupa’nın sağ gözü kör. Avrupa’yı ırkçılık karşısındaki bu körlük yakacak. Irkçılık viral halini almış durumda. Bu gidiş gidiş değil. NSU davasından sonra bir de Hanau” dedi. Daha önce Almanya’da soruşturmayı yürüten Başsavcılığın saldırganın cinayeti ‘derin ırkçı duygularla işlediğinin tespit edildiğini’ duyurduğunu hatırlatan Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Bunca masum canın katledilmesine yol açan duygular için Avrupa’da katillere durup dururken ilham mı geliyor? Dünyayı böyle aldatmayı bıraksınlar. Maalesef giderek kurumsallaşan, himaye edilen bir İslâm düşmanlığı ve ırkçı terör ile karşı karşıyayız. Devletler bu ırkçılığın üzerini örttükçe, saldırıları bütün teferruatıyla aydınlatmadıkça yenilerine ortam hazırlanıyor. Sadece Almanya adına değil insanlık adına vahim bir durum. Bir ân önce Batılı resmî mercilerin gözünü açması ve Avrupa’nın yarınlarını kurtaracak şekilde sorumluluk alması gerekiyor. Yoksa Avrupa ırkçılıkla karanlığa gömülür.” Irkçılığa karşı el birliğiyle mücadelenin şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’da nefret siyasetine asla prim vermediğini vurguladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret