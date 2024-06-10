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Canlı yayında ‘Nazi partisi’ kavgası

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#ALMANYA#Nazi#AVRUPADAN HABERLER
Canlı yayında ‘Nazi partisi’ kavgası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:22

Almanya’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri akşamı özel televizyon kanalı n-tv’de parti liderlerinin katıldığı ‘Filler Buluşması’ programında SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ile sağ popülist AfD Eş Başkanı Alice Weidel arasında ‘Nazi partisi’ kavgası yaşandı.

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SUNUCUNUN “2025 yılındaki genel seçimlerde de benzer sonuçlar beklenir mi?” sorusuna Klingbeil’ın “Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Nazilerin güçlendiğini gören seçmenlerin uykudan uyanıp demokrasiye sahip çıkmak için mücadele edeceklerini düşünüyorum” yanıtı vermesi üzerine AfD lideri Weidel, “Bununla (Naziler) kimi kastediyorsunuz?” diye sordu. Klingbeil’in “Benim AfD ve sizi kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz” demesi üzerine Weidel, yeniden “Siz bana ve partimize Naziler dediniz öyle mi?” diye sordu. SPD’li politikacının “Evet” yanıtına sert bir biçimde tepki gösteren Weidel, “Bu terbiyesizliktir. Bu utanmazlıktır” dedi.

WAGENKNECHT ARAYA GİRDİ
Sol Parti’den ayrılarak ismini taşıyan ‘Birlik Sahra Wagenknecht’ (BSW) partisini kuran ve ilk kez girdiği AP seçimlerinde toplam oyların yüzde 6.2’sini alan Eş Başkan Sahra Wagenknecht devreye girdi ve “AfD’ye de biraz farklı yaklaşılmalı” diyerek müdahale etti. Ancak Weidel’e dönerek, “Bayan Weidel siz de partinizde böylelerinin olduğunu biliyorsunuz” dedi. AfD Thüringen Teşkilatı Başkanı Björn Höcke ile partinin AP lider adayı Maximilian Krah’ın bu isimler arasında yer aldığını hatırlattı.

Canlı yayında ‘Nazi partisi’ kavgası


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#ALMANYA#Nazi#AVRUPADAN HABERLER

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