Can kaybı yine binin üzerinde

SALGININ başlangıcından bu yana 1 milyon 596 bin 600 kişi iyileşirken, aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 314 bin 189 olarak açıklandı. Almanya’da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı. Ülkede bir hafta içinde 128 bin 873 kişiye koronavirüs bulaştı. Bir hafta içinde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı da 155 olarak gerçekleşti. Almanya’da virüsten hayatını kaybedenlerin neredeyse dörtte üçü 80 yaşın üstünde. Bu yaş grubunda 16 bin 83 kadın hayatını kaybederken, aynı yaş grubundaki ölen erkeklerin sayısı ise 13 bin 425 olarak açıklandı. 60-79 yaş aralığında ölümlü vaka sayısı 11 bin 522. Bu yaş grubunda 7 bin 648 erkek hayatını kaybederken, virüsün hayattan kopardığı kadın sayısı ise 3 bin 874.

700 BİNİ BULDU

Yoğun bakım ünitesinde 5 bin 280 hasta tedavi görürken, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 82.45 olduğu belirtildi. Almanya’da 27 Aralık’ta başlayan aşıla kampanyasında şimdiye kadar yaklaşık 700 bin kişiye aşı yapıldı. Nüfusla oranlandığında her yüz bin kişiden 828 kişinin aşılandığı belirtildi. 135 bin 986 kişiyle en çok aşılama Bavyera’da yapılırken, en az aşılama Bremen’de yapıldı. Ülkenin en küçük eyaletinde şimdiye kadar 6 bin 999 kişinin aşısı yapıldı.