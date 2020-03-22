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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG Fotoğraf: bild.de
Haber Giriş: 22.03.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Camiye tehdit mektubu gönderen kadın tutuklandı

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Camiye tehdit mektubu gönderen kadın tutuklandı
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Nürnberg yakınlarındaki, DİTİB’e bağlı İmamı-Azam Camisi’ne mart ayı başında mavi zarf içinde domuz resmi ve gerçek tabanca mermisiyle “Asla güvende olmayacaksınız” yazılı tehdit mektubunu gönderen kadın tutuklandı.

DİTİB’e bağlı İmamı-Azam Camisi’ne mermili tehdit mektuplarını gönderen Susanne G. adlı kadın tutuklandı. 54 yaşındaki kadının Nürnberg’e 37 kilometre uzaklıktaki Leinburg-Diepersdorf kasabasında (Heilpraktikerin) doğal bitki tedavisi uzmanı olarak muayenehanesinin olduğu öğrenildi. Neonazi kadının daha önce de politikacılara tehdit mektubu gönderdiği anlaşılmış, evinde ve muayenehanesinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru deliller bulunmuştu.

 

 

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