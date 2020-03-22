Camiye tehdit mektubu gönderen kadın tutuklandı

DİTİB’e bağlı İmamı-Azam Camisi’ne mermili tehdit mektuplarını gönderen Susanne G. adlı kadın tutuklandı. 54 yaşındaki kadının Nürnberg’e 37 kilometre uzaklıktaki Leinburg-Diepersdorf kasabasında (Heilpraktikerin) doğal bitki tedavisi uzmanı olarak muayenehanesinin olduğu öğrenildi. Neonazi kadının daha önce de politikacılara tehdit mektubu gönderdiği anlaşılmış, evinde ve muayenehanesinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru deliller bulunmuştu.