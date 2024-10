Camiler, eğitimden kültüre toplumun ihtiyaçlarını karşılıyor

Haberin Devamı

“ÖZELLİKLE 1960’lı yıllardan itibaren buraya işçi göçünün başlamasıyla birlikte zaman içerisinde camilerimiz gelişiyor, değişiyor ve güzelleşiyor. İlk başta kurulan camilerimiz fabrikalardan bozma ya da bir apartman dairesinin camiye dönüştürülmesiyle ibadet ortamının sağlandığı bir mekân iken, bugün artık kubbesiyle, minaresiyle, içindeki koreografisiyle, geleneksel hat sanatlarıyla artık bir camiyi andıran mekanlara sahibiz. Özellikle Köln Merkez Camisi bunların başında geliyor. Köln Camisi, artık bir sembol niteliği taşıyor. Burada İslam ile ilgili çıkan her tür haberde Köln Camisi’nin fotoğrafını görebiliyorsunuz. Berlin’deki Şehitlik Cami’miz, Duisburg’daki Merkez Cami’miz, Aachen’daki camimiz, bütün bunlar dıştan görünüşüyle, minaresiyle, kubbesiyle artık cami siluetinin hissedildiği mekânlar ve insanların yaşadığı toplumun merkezinde yer alan mekânlar. Sürekli gelişiyor. Biz bunlara ikinci nesil camiler diyoruz. Bunlar biraz daha bizi ve kültürümüzü temsil eden camiler, bununla da gurur duyuyoruz.”

Haberin Devamı

‘İNŞALLAH ZAMANLA ARTACAK’

“Avrupa ve Almanya’daki camiler sadece bir namaz kılma, cuma ve bayram namazlarını eda etme yeri değil, bunun ötesinde, ülke çapındaki 858 camimizin tamamında hafta sonları eğitim devam ediyor. Çocuklarımızın yıl boyunca okula paralel olarak din eğitimini gördükleri mekânlar. Burada yavrularımızı, gençlerimizi ağırlıyoruz, hemen hemen her camimizde kadınlarımıza ait alanlar var, onlar da bir araya gelip ders yapıyorlar, eğitim görüyorlar. Camilerimizin oturup sohbet edilebilen alanları var. Bu yönüyle baktığımız zaman camilerimiz eğitimden kültüre kadar toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda bu ihtiyaçlara cevap veren mekânlar haline geldi. İnşallah bunlar zamanla artarak devam edecektir. Almanya’da ikinci nesil cami projeleri her geçen gün artıyor. Stuttgart, Karlsruhe, Monheim gibi şehirlerde camilerimiz bitmek üzere. Biz bunları gördüğümüz zaman gelecek nesillere güzel mekânlar bırakmanın sevincini, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü artık neredeyse 5 nesildir buradayız ve burası artık bizim için bir vatan haline geldi. Bunun da en güzel örnekleri bu camiler ve camilerde oluşturduğumuz halkalardır.”

Haberin Devamı

‘AVRUPA’NIN HER YERİNDEN GELİYORLAR

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon ise Köln Merkez Camisi’ni, Avrupa’nın her yerinden binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi: “Camimizde kayıt sistemi olmadığından tam ziyaretçi sayısı verme imkânımız yok, ancak sadece bu camimizdeki rehberlik sayısından yola çıkacak olursak, yılda 60 bin kişiye camimizi tanıtıyoruz. Tabi bunun dışında yüz binlerce insan camimize geliyor. Burası hakikaten Almanya’da çok müstesna bir cami konumundadır.”

TOPLUMSAL KONULARI ALMANCA İŞLİYORUZ

DİTİB bünyesinde faaliyet gösteren Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan da 2019’da faaliyete geçen bu projeyle merkez cami ve Köln toplumunu bir araya getiren bir fonksiyon üstlendiklerini dile getirdi: “Biz, toplumsal konuları Almanca işliyoruz. İslam hakkında temel bilgiler veriyoruz. Örneğin İslam hukuku, Kur’an-ı Kerim, hadislerle ilgili bilgi verip çay akşamları gerçekleştiriyoruz. İslam’la yeni tanışmış insanlarımız, gayrimüslimler Almanca dilinde İslam’ı daha yakından tanımak için programımıza rağbet gösteriyor. İslam sanatlarını batı toplumuna tanıtmak için de faaliyetler yürütüyoruz. En yeni projelerimizden biri ‘İslam Araştırma Kütüphanesi’. Bu kütüphanemizi, Almanya’daki kütüphaneler sistemi veri tabanına kaydettirdik ve haftanın 7 günü sabah 10.00’dan akşam 21.00’e kadar hizmet sunuyoruz. 7 gün açık olması Almanya’da nadir bir projedir. Yerlerimiz gerçekten sabahtan doluyor, öğrenciler buraya gelip hem dersini çalışıyor hem ibadetini gerçekleştirebiliyor hem de alışveriş merkezimizdeki yemek imkânlarından faydalanıyor.”