Çalışma Bakanı: ‘Temel emeklilik gelecek’

TEMEL emeklilik gelir seviyesi düşük olan ve en az 35 sene prim ödemiş olanların emeklilik maaşını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yükseltmeyi öngörüyor. Çalışma Bakanı Heil’in hazırladığı yasa taslağını Bakanlar Kurulu onayladı. Taslağın meclis ve Federal Konsey tarafından da onaylanması gerekiyor. CDU/CSU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, şu aşamada temel emekliliğin meclisten geçme şansı bulunmadığını söyledi. Brinkhaus, temel emekliliğin nasıl karşılanacağı konusunda ciddi bir mali taslağın eksik olduğunu ve ihtiyaç kontrolünün nasıl yapılacağı hususunda bir güvence bulunmadığını gerekçe gösterdi.

Almanya Vergi Mükellefleri Birliği de salgın yüzünden vergi gelirleri düşeceği için hükümetin devlet giderlerini yeniden gözden geçirmesini ve yeni borçlardan kaçınmasını talep etti. Vergi Mükellefleri Birliği korona yüzünden vergi zammından kesinlikle kaçınılmasını istedi. Çalışma Bakanı Heil ise temel emekliliğin borç ya da primlerden değil, vergilerden karşılanacağını söyledi. Almanya’da 1.3 milyon insanın yasanın geçmesi durumunda temel emeklilikten yararlanması bekleniyor.