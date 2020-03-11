Bütün etkinliklerini iptal etti

ALMANYA Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), koronavirüsün Almanya’da da görülmesi nedeniyle mart, nisan ve mayıs ayında gerçekleştirecekleri geniş konser ve panel gibi etkinlikleri ertelediklerini duyurdu. AABF açıklamasında, “Duyarlı ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarını yürüten kurumumuz; ilk etapta mart, nisan ve mayıs aylarında üyelerimizin katılımıyla yapılacak gece, panel, geniş katılımlı toplantı, festival, şenlik ve bunun gibi faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir. İnsan sağlığını ilgilendiren ve alarm seviyesinin her geçen gün arttığı bu tehlike karşısında, cemevlerimizin ve canlarımızın gereken tüm önlemlerin alınması konusunda ivedilikle çalışmalarını başlatmaları kaçınılmaz bir zaruriyet olmuştur” denildi.





ALMANYA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu açıklaması şöyle: Doğa, çevre ve insanoğlunun yaşam hakkı inancımızın en kutsal değerleridir. İnsan sağlığı konusu ise hassasiyetle yaklaşmamız gereken meselelerin en başında gelir. Basından da takip ettiğiniz gibi koronavirüs Avrupa ve dünyayı tehdit eden bu virüse yakalanan insan sayısı her geçen gün maalesef katlanarak artmakta. Son derece bulaşıcı ve tehlikeli olan bu virüsten korunabilmek amacıyla tüm ülkelerde ciddi önemler alınmakta. Almanya’da kendi payına düşeni fazlasıyla yapmaya başladı. Bu konuda federal hükümet birçok önlem paketini harekete geçirdi. Bu bağlamda kurum olarak hem kendi, hem de çevremizin sağlığını düşünerek, alınan önemlere destek ve yardımcı olabilmek amacıyla kendi tedbirlerimizi almak zorundayız. Duyarlı ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarını yürüten kurumumuz; ilk etapta mart, nisan ve mayıs aylarında üyelerimizin katılımıyla yapılacak gece, panel, geniş katılımlı toplantılar, festival, şenlik ve bunun gibi faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir. İnsan sağlığını ilgilendiren ve alarm seviyesinin her geçen gün arttığı bu tehlike karşısında, cemevlerimizin ve canlarımızın gereken tüm önlemlerin alınması konusunda ivedilikle çalışmalarını başlatmaları kaçınılmaz bir zaruriyet olmuştur.