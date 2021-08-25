Bütçe açığı bu yılın ilk yarısında yüzde 5’e yaklaştı

KORONA salgınına karşı alınan tedbirler ve salgın nedeniyle artan giderlere karşılık gelirlerin kaydadeğer oranda artmaması bütçe açığının artmasına neden oldu. Bu yılın ilk altı ayında devletin gideri yüzde 6.9 oranında artarak 879.2 milyar euroya yükseldi. Buna karşılık vergi gelirleri ise 798.3 milyar euro oldu. Giderlerin artmasında en önemli nedenin korona yardımları, hastanelerin sübvanse edilmesi, aşı tedariği ve kısa süreli iş sayısının artması olarak gösterildi.

BORÇLANMA DA ARTTI

Öte yandan bütçe açığıyla birlikte devletin borçlanma miktarı da arttı. Gayri safi milli hasılaya göre borçlanma oranının yüzde 60’tan yüzde 71’e yükseldiği belirtildi. Ancak uzmanlar durumun ekonomi açısından endişe verici olmadığı değerlendirmesinde bulundu. İtalya’nın borçlanma oranının yüzde 160, Fransa’nın yüzde 118 olduğuna dikkat çekilirken, Almanya’nın sanayi ülkeleri arasında en iyi konumda olduğu ifade edildi.