Bundesliga için tarih verdiler: 9 Mayıs dedi

DFL’nin öngördüğü 9 Mayıs tarihinde karşılaşmaların yeniden oynanabileceğini belirten Laschet, “Ön koşul, Alman Kulüpler Birliği’nin (DFL) sunacağı konsept. Onların üzerinde çalıştıkları konsepte göre maçların oynanacağını düşünüyorum” dedi. Bavyera Eyalet Başbakanı Söder ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Durum cambazın ipte yürümesi gibi. Bizim dikkat etmemiz gerekir. Bundesliga maçlarının seyircili oynanmasını düşünemiyorum. Ancak 9 Mayıs’tan itibaren seyircisiz oynanabilir. Futbolun olduğu bir hafta sonu futbolsuz hafta sonundan daha iyi.”

Federal Sağlık Bakanı Spahn ise liglerin devam etmesiyle ilgili şu görüşlerini paylaştı: “Seyircisiz maçların oynanması mümkün. Böylece salgının bulaşma riski minimize edilmiş olur. Milyonlarca futbolsever için 9 Mayıs tarihi hayatı biraz normale döndürür.”

KULÜP YÖNETİCİLERİ SEVİNDİ

1. ve 2. Bundesliga maçlarını 30 Nisan’a kadar oynatmama kararı alan DFL, perşembe günü 1. ve 2. Bundesliga’da mücadele eden 36 takımın yöneticisiyle toplanacak. Bu toplantıda maçların ne zaman oynanacağıyla ilgili nihai karar alınacak. DFL Başkanı Christian Seifert, Bakan Spahn ve iki eyalet başbakanının açıklamasını pozitif sinyal olarak değerlendirirken, “Açıklamalar iki lig için önemli bir perspektif olacak. Siyaset bize inanıyor. Biz ve futbolcular da örnek olmak zorundayız. Bundesliga kulüp yöneticileri de Söder, Laschet ve Spahn’ın açıklamalarından memnuniyet duyduklarını belirttiler.