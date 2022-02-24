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HABERLERAvrupa Haberleri

Bülend Ürük ayrıldı

#Birlik Partileri#CDU#CSU
Bülend Ürük ayrıldı

Yaklaşık iki yıl önce Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Medya Sözcülüğü ve İletişim biriminin yöneticiliğine getirilen Bülend Ürük, partideki görevinden ayrıldı.

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GENEL seçimlerde yenilgiye uğrayarak iktidarı kaydeden CDU’da, Armin Laschet’in yerine Friedrich Merz parti genel başkanlığına seçilmişti. Ürük, Friedrich Merz’in, 15 Şubat’tan itibaren CDU/CSU Meclis Grup Başkanı da olması nedeniyle, yeni dönemde medya sözcüsü olarak devam etmeme kararı aldı. CDU/CSU eski Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus döneminde 2020’de bu göreve getirilen Ürük, daha önce de Annegret Kramp-Karenbauer’in genel başkanlığında partinin sözcü yardımcısı ve Genel Sekreter Paul Ziemiak’ın basın sözcüğünü yapmıştı. Merz, çalışmalarından dolayı Bülend Ürük’e teşekkür ederek yeni yaşamında başarılar diledi. Gazeteci Bülend Ürük, siyasete girmeden önce uzun yıllar kress.de adlı online sitenin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu.

 

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#Birlik Partileri#CDU#CSU

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