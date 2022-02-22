Bu sergide 70 eser 53 sanatçı yer aldı

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İlk olarak 2019 yılında Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen sergi, Birleşik Krallık’ta yaşayan ve birbirlerinden haberdar olamayan sanatçıları bir araya getirebilmek, sergi açma imkânı veya cesareti olmayanlara bu imkânı sağlamak ve yüreklendirmek amacıyla organize edildi. Sergi, 21 Şubat ile 21 Mart 2022 tarihleri arasında Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün internet sitesinden online olarak ziyarete açık olacak. Serginin açılışında, Büyükelçi Ümit Yalçın, Başkonsolos Bekir Bekir Utku Atahan, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve jüri üyelerinden Nilay İşlek ile Nagihan Seymour söz aldı. Jüri üyelerinden Kübra Müjde, Sümer Erek ve Zuhal Şeker, mazeretleri sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen sergi açılışına katılamadı.