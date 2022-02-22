Bu sergide 70 eser 53 sanatçı yer aldı

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından ‘gelin sanatla buluşalım’ çağrısı ile bu yıl dördüncü kez organize edilen ‘Türk Toplumu Sanat Sergisi’, çevrim içi gerçekleştirilen törenle sanat severlerin ziyaretine açıldı.
Haberin Devamı
İlk olarak 2019 yılında Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen sergi, Birleşik Krallık’ta yaşayan ve birbirlerinden haberdar olamayan sanatçıları bir araya getirebilmek, sergi açma imkânı veya cesareti olmayanlara bu imkânı sağlamak ve yüreklendirmek amacıyla organize edildi. Sergi, 21 Şubat ile 21 Mart 2022 tarihleri arasında Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün internet sitesinden online olarak ziyarete açık olacak. Serginin açılışında, Büyükelçi Ümit Yalçın, Başkonsolos Bekir Bekir Utku Atahan, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş ve jüri üyelerinden Nilay İşlek ile Nagihan Seymour söz aldı. Jüri üyelerinden Kübra Müjde, Sümer Erek ve Zuhal Şeker, mazeretleri sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen sergi açılışına katılamadı.
BÜYÜKELÇİ SERGİDEN ETKİLENDİ Dr. Karakuş açılış konuşmasında bu serginin Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun sanatçıları arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, onları daha geniş bir sanatsever kitlesiyle buluşturmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Ayrıca, her yeni yıl, sergi içeriğinin geliştirilerek bir önceki yıldan daha ileri seviyeye taşındığının altını çizdi. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın sergiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşan sergiden etkilendiğini vurguladı. Yalçın, ayrıca daha önce sergiye katılmayanları gelecek yıl düzenlenecek sergiye katılmaya çağırdı. Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan serginin estetik ve sosyal açıdan dünya kültürüne değerli bir katkıda bulunduğunu vurguladı. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, projeden çok etkilendiğini belirterek, dünyadaki benzer projelerin hem sosyal hem de diplomatik açıdan önemini dile getirdi. Nilay İşlek ve Nagihan Seymour’un da aralarında bulunduğu jüri üyeleri de sergi ile ilgili beğenilerini ve serginin sanat camiasını bir araya getirmedeki önemli rolünü ifade ettiler. Sanatçılardan bazılarının duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri kısa konuşmalardan sonra sergiyi tanıtan kısa bir video ile açılış sona erdi. Sergide geleneksel sanatlardan fotoğrafa, dijital sanattan kısa film projelerine kadar çok geniş bir yelpazesi olan birçok esere yer veriliyor.
SERGİYE KATILAN SANATÇILAR Proje koordinatörlüğünü Ayşe Gökçen Yücel’in, web tasarımını Yunus Emre Karadağ’ın, editörlüğünü Meryem Küçük, Ayşe Kaya ve Şehribanu Turan’ın, sekreteryasını Elif Uysal’ın üstlendiği toplamda 70 esere yer verilen sergide yer alan 53 sanatçı şu isimlerden oluşyor: Abdullah Harun İlhan, Alev Alkan Tüfek, Ali Ergin, Arzu Taylan Ersöz, Ayfer Mills, Aynur Elif Boyraz, Aynur Kocaoğlu, Ayşe Kongur, Ayşe Özlem Yüksel, Ayşe Şule Yüksel, Ayşegül Coles, Beril Özeroğlu, Bilal Köse, Cansu Saraç Engin, Demet Tok-bay, Dilber Duygu Temur, Dilek Evin, Eda Ermağan, Eda Özlem Sipahioğlu Diler, Ednee Caldin, Esma Uğurluoğlu, Eylül Özmen Yüksel, Funda Evsenel, Gita Serin, Hatice Gür, İpek Albayrak Townsend, Meryem Küçük, Mehmet Özmen, Meltem Bayrak, Merve Kahraman, Mesude Afzalov, Mine Bayar, Müge Koçak, Nur Akyıldız, Recep Yıldırım, Refie Nureddin Rufi, Rina Bakış, Sanem Güvercin, Şerife Orak, Serpil Çalışkan, Sevda Uykan, Sevim Çakır, Sevim Gelgeç, Sibel Pekgöz, Şöhret Başaran How-ells, Soyut Özmen, Tuğçe Karapınar, Tuğçe Özgelen, Ümit Demirbağa, Vedia Asım, Zerrin Bucaklı. Sergi, 21 Şubat ile 21 Mart 2022 tarihleri arasında Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün internet sitesi www.yeelondon.org.uk adresi üzerinden çevrim içi olarak ziyaret edilebilecek.