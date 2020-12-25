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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Bu nasıl bir nefret... Kafasına vura vura...

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Bu nasıl bir nefret... Kafasına vura vura...
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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ebersbach beldesinde Pakistanlı Müslüman din görevlisinin kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Stuttgart’ta bir camide görevli olduğu öğrenilen ve yürüyüş yaparken kafasına aldığı ağır darbelerle öldürülen genç din görevlisinin eşinin ise saldırıdan hafif yaralı kurtulduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten Ulm Savcılığı’nın, bu tür saldırıların arka planında aşırı sağcı ya da ırkçıların olması ihtimalini göz önünde bulundurarak, soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü kaydedildi. Görgü tanıklarının ve din görevlisinin eşinin ifadesi doğrultusunda olay yeri ve çevresinde helikopterle yapılan aramada saldırganların izine rastlanmazken, emniyet teşkilatının kurduğu özel ekiple şüphelilerin yakalanması için araştırmaya devam ettiği aktarıldı.

Polis önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında gerçekleşen saldırının aydınlatılması ve saldırganların eşkalinin belirlenebilmesi için halktan yardım istedi. Polis ayrıca olayın görgü tanıdığı olduğu düşünülen 40-50 yaşlarında, 1.75 boyunda ve yeşil ceketli birini aradığını duyurdu.

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