Bu kadar vicdansızlık olamaz!

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MECLENBURG-VORPOMMERN eyaletinin yaklaşık 40 bin nüfuslu kenti Grevesmühlen’de 8 ve 10 yaşlarındaki iki Afrikalı çocuk yaklaşık 20 kişilik genç Alman grubunun saldırısına uğradı. Gana kökenli çocuklar, açılış maçının oynandığı gün yaklaşık 20 gençle karşılaştı. Gençler, öncelikle ırkçı küfürler ve hakaretler ettikleri çocuklara daha sonra vurmaya başladı. Hatta yüzüne bir tekme darbesi alan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Çocuklarının çığlıklarını duyan baba olay yerine koştu ancak baba da gençlerin saldırısına uğradı. 8 yaşındaki çocuk ve babası hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis nefrete teşvik ve hakaret suçlarından soruşturma başlattı. Ancak mahalle sakinleri olay hakkında bilgileri olmadığını söyledi.

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SCHWESIG: ‘BENİM KIZIM KADAR KÜÇÜK’

Saldırının ardından tepkiler de peş peşe geldi. Mecklenburg-Vorpommern Başbakanı Manuela Schwesig, iki çocuğa yönelik ırkçı saldırı karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. ‘X’ hesabından paylaşım yapan Schwesig, “Yaralanan kız çocuğu 8 yaşında, benim kızım kadar küçük. Nefret ve nefret söyleminin toplumumuzu zehirlemesine ve şiddetin çocuklarımızı tehdit etmesine izin vermemeliyiz” dedi. Bild gazetesine konuşan Grevesmühlen Belediye Başkanı Lars Prahler, olaydan dolayı şoke olduğunu söyledi. Prahler, “Bu ırkçı motifli eylem beni hayrete düşürdü. Dipsiz bir nefret ve sinir tanımayan bir insanlık dışılığı gösteriyor. Hiçbir şey bunu mazur gösteremez. Burada ortaya çıkan insanlık görüntüsü tek kelimeyle utanç verici!” dedi. Grevesmühlen halkına da soruşturmaya yardımcı olmaları ve polise destek vermeleri çağrısında bulunan Prahler, en kısa zamanda mağdur aileyi ziyarete edeceğini söyledi.

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Öte yandan Alman Milli Futbol Takımı’nın İskoçya karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetin ardından bazı futbolseverler milliyetçi ve aşırı sağcı sloganlarla sevinmeyi tercih etti. Bremen’de halka açık bir izleme alanında bir kişi Hitler selamı verdi, Gigi D’Agostino’nun ‘L’amour toujours’ adlı şarkısı eşliğinde “Almanya Almanlara, yabancılar dışarı” sloganı attı. Bu şarkı Sylt Adası’nda bir grup tarafından söylenmiş ve ülke çapında büyük tepki çekmişti. Polis, Bremen’deki vakada 29 yaşındaki genç hakkında ‘nefrete teşvik’ suçundan soruşturma başlattı.

POLİSE DE SALDIRDILAR

Warnemünde’de de kutlamalarda aşırı sağcı ve yabancı düşmanı sloganlar atıldı. 15 yaşındaki bir kız da “Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı” diye bağırdı. Olay yerinde bulunan polis kızın kişisel bilgilerini tespit etmeye çalışırken 54 yaşındaki babası polise fiziksel direniş gösterdi. 26 yaşındaki başka bir kişi de Hitler selamı verdi ve “Heil Hitler” diye bağırdı. Başka bir grup da ona destek verdi. Polis yardım çağırırken, şüpheliler bir ‘S-Bahn’ trenine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, genci ve ona destek veren grubu takip ederken, birkaç kişi tarafından da saldırıya uğradı. Federal Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, fiziksel temas sırasında, bu kişilerin bir memurun emniyet kılıfında bulunan silahını güç kullanarak almaya çalıştıkları belirtildi.

Saarland’da da aşırı sağcı sloganlar ve kışkırtıcı tezahüratlar atıldı, olay yerine polis çağrıldı. St. Wendel’deki bir barın işletmecisi polise arayarak büyük bir grubun barın çevresinde kışkırtıcı sloganlar attığını ve Hitler selamı verdiğini ihbar etti.