‘Bu festival iyi gelecek’

UNESCO Unesco Yunus Emre Yılı ve Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yılına adanan 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, ‘Bizim Yunus’ adlı oyunla başladı. Alman yazar Goethe’nin doğduğu eve komşu ‘Volksbühne’ tiyatrosunda gerçekleşen festivalin açılışına, ünlü sanatçılar Ayşenil Şamlıoğlu, İpek Erdem, AK Parti milletvekili Zafer Sırakaya, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Hessen milletvekili Turgut Yüksel, Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Açılışta, önceki gün hayata veda eden ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy da unutulmadı. Kamil Kellecioğlu

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, “İyi ki onun eserlerini sahneledik. İyi ki gelecek nesillerin de yararlanabileceği onun ince zekâsının eseri bir miras bıraktı. Festivalimizden alkışlar gönderiyoruz” dedi. Kellecioğlu, festivali, Anadolu’dan Avrupa’ya başlayan iş gücü göçünün 60’ıncı yılına ithaf ettiklerini belirterek, “Anadolu’dan 60 yıl önce gelen bu insanlar, çocukları ve torunları, Almanya’ya ihtiyaç duyduğu iş gücünü eriştirmelerinin yanı sıra çok kültürlülüğe de kapılarını açtı. Şu an bir Alman şehrinde onlarca farklı kültürü yaşayabilirsiniz. Bizi motive eden de bu oldu” diye konuştu. Başkonsolos Erdem Tunçer

‘TÜRKLER, KÜLTÜREL HAYATIN PARÇASI’

Pandeminin, başta tiyatro olmak üzere sahne sanatları ve canlı performansların hayatımızda ne kadar önemli yer olduğunu acı bir biçimde hatırlattığını belirten Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, “Geride bıraktığımız 1.5 yıllık dönemde çeşitli sanat dallarından mahrum kaldık. Dolu ve içerikli programıyla 7’nci Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin hepimize iyi geleceğine inanıyorum. Bu çerçevede Tiyatro Frankfurt’a teşekkür ediyorum. Festivalin, Türkiye ile Almanya arasında iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılında yapılıyor olması sembolik bir anlamı var. Almanya Türk toplumunun mensupları, büyük başarılara imza atmış, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra kültürel hayatın da ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir” dedi. Açılışta sahnelenen ‘Bizim Yunus’ oyununun sembolik bir tercih olduğunu ifade eden Tunçer, “Anadolu’nun orta yerinden, Türk halkının bağrından dünyaya seslenen Yunus’a biz de Frankfurt’tan bir selam vermek istedik” diye konuştu.

AK Parti milletvekili Zafer Sırakaya

‘HOŞGÖRÜYE İHTİYAÇ VAR’

AK Parti milletvekili Zafer Sırakaya da Yunus’un 700 yıl sonra düşünceleri ve insanlığa yönelik mesajlarının güncelliğini koruduğunu belirtti. Sırakaya, batıda ırkçılığın, doğuda radikalleşmenin arttığı bir ortamda Yunus’un hoşgörüsüne, Pir Sultan Abdal’ın öğretisine, Mevlana’nın hoşgörü anlayışına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Almanya’da ikinci nesilden biri olduğunu belirten Sırakaya, “Birinci nesil kendini Almanya’nın yeniden inşasına adadı. İkinci ve üçüncü nesil, yaşamış olduğu toplumun her bir katmanında var. Tiyatrosu, sanatı, tıp alanı, sporu, ekonomisinde var. Artık ülkeler arasında köprüler oluşturmaya başladılar. Bu güzel etkinlik de köprüler oluşturmaya çalışıyor” dedi.

Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar

Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar ile Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner, iş gücü göçüyle gelenlerin ülkeye kattıkları değerlere dikkat çektiler. Açılışta sahnelen ‘Bizim Yunus’u Sönmez Atasoy yazdı, Mustafa Kurt yönetti. Tek perdelik oyunda Alpay Ulusoy sahne aldı. 7 Eylül’e kadar sürecek festivalde sahnelenecek beş oyunun yanı sıra ünlü oyuncular Ayşenil Şamlıoğlu, Erkan Avcı, Selçuk Yöntem ile yönetmen Hilal Saral atölyelerde sanatseverlerle buluşacak.