Brüksel’de yaklaşık 35 bin kişi önlemleri protesto etti

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Yaklaşık 35 bin kişi, öğle saatlerinde Brüksel’deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı. Topluluk, ‘Birlikte Özgürlük İçin’ ismini verdikleri protesto yürüyüşü kapsamında, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu meydana doğru harekete geçti. Bir süre barışçıl şekilde ‘özgürlük’ sloganları atarak yürüyen topluluk, daha sonra çeşitli objelerle polise saldırdı, havai fişekler kullandı, çöp tenekelerini ve barikatları ateşe verdi. Polisin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 3 polis ve 1 gösterici yaralandı. 6 polis aracının kullanılamaz hale getirildiği protestoda, 44 kişi gözaltına alındı. Protestonun organizatörleri, yaptıkları yazılı açıklamada, “Sağlık hizmetleri için yapısal bir çözüm olmayan kısıtlayıcı özgürlük önlemlerini kınıyoruz” ifadesini kullandı.