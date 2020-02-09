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Avrupa
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 14:48,Son Güncelleme:/

Brüksel’de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi

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Brüksel’de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi

Belçika genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle Brüksel Havalimanı’nda çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti.

Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgâr nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM’nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi. Rüzgârın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini belirtti.

 

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