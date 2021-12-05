Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek!

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İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (Konsey) önderliğinde gerçekleştirilecek eylem 9 Aralık Perşembe günü Waltham Forest Belediye binası önünde saat 18.30-20.30 arasında gerçekleştirilecek. Protesto eylemi devam ederken belediye binasında ise bu yılın son toplantısı yapılacak.

Protestonun, Belediye Başkanı Williams’ın 15 Kasım’da Waltham Forest Belediye binası önünde ‘izin alınarak’ düzenlenmiş olan bir törenden sonra belediye yetkililerinin KKTC bayraklarını kaldırarak Kıbrıs Türk toplumuna karşı ayrımcılık yapmasına ve Belediye’nin internet sitesinde hâlâ yer alan kışkırtıcı ve saldırgan bir bildirinin yayımlanmasına istinaden gerçekleştirileceği belirtildi.

DİLEKÇE İMZALANDI

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türkler vardır ve Kuzey Kıbrıs bizim etnik vatanımızdır. Diğer topluluklar gibi biz de kimliğimiz ve bayrağımızla gurur duyuyoruz. Bize hiç kimsenin ayrımcılık yapma hakkı yoktur. Yaklaşık 3 bin kişi Belediye liderinin davranışını kınayan bir dilekçe imzaladı ve yüzlerce kişi daha şikâyette bulundu, ancak ne Grace Williams ne de Waltham Forest Belediyesi davranışlarından dolayı özür dilemeye yanaştı. Belediye lideri, KKTC bayrağının Waltham Forest’tan kalıcı olarak men edileceğini açıklarken, bayrağın çekilmesiyle sözde işlenen ‘suç’tan dolayı Rumlardan da iki kere özür diledi. Kıbrıs Türk toplumuna karşı yapılan ayrımcılık ve ırkçı hakaretler içeren bu davranış, protesto çağrılarına yol açtı” dedi.

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