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Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek!

#İngiltere#Britanyalı Kıbrıslı Türkler#Protesto
Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek

Britanyalı Kıbrıslı Türkler, Londra’da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden Waltham Forest Belediyesi Başkanı Grace Williams’ı ayrımcılık ve Kıbrıs Türk toplumuna karşı ırkçı hareketten dolayı protesto etmeye hazırlanıyor.

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İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (Konsey) önderliğinde gerçekleştirilecek eylem 9 Aralık Perşembe günü Waltham Forest Belediye binası önünde saat 18.30-20.30 arasında gerçekleştirilecek. Protesto eylemi devam ederken belediye binasında ise bu yılın son toplantısı yapılacak.

Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek

Protestonun, Belediye Başkanı Williams’ın 15 Kasım’da Waltham Forest Belediye binası önünde ‘izin alınarak’ düzenlenmiş olan bir törenden sonra belediye yetkililerinin KKTC bayraklarını kaldırarak Kıbrıs Türk toplumuna karşı ayrımcılık yapmasına ve Belediye’nin internet sitesinde hâlâ yer alan kışkırtıcı ve saldırgan bir bildirinin yayımlanmasına istinaden gerçekleştirileceği belirtildi.

Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek

DİLEKÇE İMZALANDI
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türkler vardır ve Kuzey Kıbrıs bizim etnik vatanımızdır. Diğer topluluklar gibi biz de kimliğimiz ve bayrağımızla gurur duyuyoruz. Bize hiç kimsenin ayrımcılık yapma hakkı yoktur. Yaklaşık 3 bin kişi Belediye liderinin davranışını kınayan bir dilekçe imzaladı ve yüzlerce kişi daha şikâyette bulundu, ancak ne Grace Williams ne de Waltham Forest Belediyesi davranışlarından dolayı özür dilemeye yanaştı. Belediye lideri, KKTC bayrağının Waltham Forest’tan kalıcı olarak men edileceğini açıklarken, bayrağın çekilmesiyle sözde işlenen ‘suç’tan dolayı Rumlardan da iki kere özür diledi. Kıbrıs Türk toplumuna karşı yapılan ayrımcılık ve ırkçı hakaretler içeren bu davranış, protesto çağrılarına yol açtı” dedi.

Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek

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Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek

Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek

Britanyalı Kıbrıslı Türkler, ırkçılık yapan belediye başkanını protesto edecek

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#İngiltere#Britanyalı Kıbrıslı Türkler#Protesto

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