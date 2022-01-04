Bremen’den İznik’e ‘dost eli’

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BREMEN’de gerçekleştirilen faaliyet ile tekerlikli sandalyeler, hasta yatakları, okul çantaları, spor malzemeleri ve çocuk giysilerinden oluşan yardımlar dernek tarafından toplanarak İznik’e teslim edilmek üzere hazırlanmaya başlandı. TIR ile gelecek yardımlar mayıs ayında törenle teslim edilecek. Geçtiğimiz aylarda İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın davetiyle İznik’e gelen Bremen Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Hasan Küsneci ve İznik Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Ergin Eryılmaz, proje konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardı. Başkan Usta konuyla ilgili açıklamasında, “Bremen’den İznik’e uzanan bu dostluk eli projesine yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.