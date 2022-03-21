Brandenburg’da ‘Barışın Sesi’yle, ‘Savaşa dur’ dediler!

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BERLİN’de ‘Barışın Sesi’ adı altında düzenlenen konserde, Ukrayna ile tam bir dayanışma sergilendi. Almanya’nın önde gelen sanatçıları ve gruplarından Peter Maffay, Sarah Conner, Adel Tawil, Antje Schomaker, BenjRose, Cassandra Steen, Clueso, Deine Cousine, Dritte Wahl, Fatoni, Fortuna Ehrenfeld, Hartmut Engler von Pur, In Extremo, Joris, Lina Maly feat. Enno Bunger, Madeline Juno, Mia., Michael Patrick Kelly, Mine, Philipp Poisel, Revolverheld, Rolf Stahlhofen&Spielvereinigung, Silbermond, The BossHoss oder Zoe Wees’in sahne aldığı konser, 20 binden fazla barışsever tarafından izlendi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde kurulan dev sahneye çıkan sanatçılar ayakta alkışlanırken, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşa son vermesi için sloganlar atıldı.



Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı ve eski ağır sıklet Dünya Boks Şampiyonu Vitali Klitschko’nun eşi Natalia Klitschko burada yaptığı konuşmada Ukrayna halkına gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür etti. “Şu anda benim ülkemde yaşananlar korkunç” diyen Klitschko, “Burada bu kadar büyük bir kalabalığın bir araya gelmesi çok önemlidir. Tüm dünyanın Ukrayna’nın yanında olduğunu görmek önemlidir. Bu savaş durdurulmalı. Hep birlikte karşı çıkarsak bunu başarırız. Ukrayna şu anda bütün insanlar için, dünya barışı için savaşıyor” açıklamasında bulundu. Natalia Klitschko, konuşmasının ardından ‘Better Days’ (Daha iyi günler) parçasını seslendirdi.Almanya Kültür Devlet Bakanı Claudia Roth da sanatçıların bu girişiminin savaşa karşı önemli bir sinyal olduğunu söyledi. Roth, “Alman sanatçılar insan yaşamı ve barış için tam bir dayanışma sergilediler. Dünyanın her kesiminden insanlar bu savaşın sonlandırılması için kararlı bir şekilde tavır koymalıdır” dedi. Roth ayrıca bu konserde Rus kökenli sanatçıların da yer almasının çok önemli olduğunu vurguladı.